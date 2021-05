Pregnancy and Covid Vaccine: बॉलीवुड अभिनेत्री से फिल्म प्रोड्यूसर बन चुकी दीया मिर्ज़ा प्रेगनेंट हैं। (Dia Mirza pregnancy) कोविड महामारी के दौरान प्रेगनेंट होने के कारण दीया मिर्ज़ा अपना खास ख्याल रख रही हैं और वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने विचार भी रखती रहती हैं। ऐसी ही एक सोशल मीडिया पोस्ट में दीया मिर्ज़ा ने बताया है कि, हाल ही में वह कोविड-19 वैक्सीन लेने की योजना बना रही थीं। लेकिन, जब इस बारे में उन्होंने अपने डॉक्टर से मशविरा किया तो डॉक्टरों ने उन्हें यह वैक्सीन लेने से मना कर दिया। (Dia Mirza Pregnancy and Covid Vaccine in Hindi) Also Read - शिल्पा शेट्टी की पूरी फैमिली को हुआ कोविड इंफेक्शन, 1 साल की बेटी समीशा और बेटा वियान भी कोविड पॉजिटिव

प्रेगनेंसी में इस वजह से वैक्सीन नहीं लेंगी दीया मिर्ज़ा

37 वर्षीय दीया मिर्ज़ा की प्रेगनेंसी पहले ट्राईमेस्टर में है। अभिनेत्री ने अपनी हालिया पोस्ट में लिखा, “मैं यहां आप लोगों से एक बहुत अहम जानकारी शेयर कर रही हूं । कृपया यह समझें कि, फिलहाल भारत में इस्तेमाल हो रही कोरोना वायरस की वैक्सीन्स का ट्रायल गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्टफीड कराने वाली मांओं पर नहीं किया गया है। मुझे मेरे डॉक्टर ने यह सलाह दी है कि, जब तक प्रेगनेंट महिलाओं पर इन वैक्सीन्स के सफल मेडिकल ट्रायल्स नहीं होते, तब तक इन वैक्सीन को लेने से बचना चाहिए।” (Dia Mirza Pregnancy and Covid Vaccine) Also Read - एक्ट्रेस अर्शी खान ने जीती कोविड-19 संक्रमण से जंग, फैंस को किया मोटिवेट, बताया जल्द रिकवरी के लिए अपनाएं कौन-से उपाय

प्रेगनेंट महिलाओं के लिए कितनी सेफ है वैक्सीन?

गौरतलब है कि कई स्टडीज़ में ऐसा साबित हो चुका है कि 20 फीसदी तक मामलों में गर्भ में पल रहे अजन्में बच्चे तक कोरोना वायरस के पहुंचने की संभावना है। (covid-19 infection risk for unborn baby) ऐसे में प्रेगनेंट महिलाओं को खुद को वायरस से सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अपनी पोस्ट में दीया मिर्ज़ा ने इसी बाबत लिखा कि, वैक्सीन-रूपी सुरक्षा उपलब्ध ना होने पर प्रेगनेंट महिलाओं और बच्चों को फीड करने वाली महिलाओं को क्या करना चाहिए। (Dia Mirza Pregnancy and Covid Vaccine)

एक ट्वीट में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दीया ने लिखा कि कैसे प्रेगनेंट महिलाएं कोविड-19 संक्रमण के खतरे से खुद को और अपने होनेवाले बच्चे को सुरक्षित रख सकती हैं। उन्होंने लिखा कि फिलहाल प्रेगनेंट और फीडिंग कराने वाली महिलाओं को वैक्सीन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इसे सुरक्षित नहीं मानते।