Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Pregnancy Planning Tips: आज के समय में प्रेग्नेंसी प्लान करना सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि यह मेडिकल रूप से समझदारी भरा एक कदम भी है। अगर शुरुआत में ही मां की सेहत की सही जानकारी मिल जाए, तो इससे मां और बच्चे की सेहत बेहतर बनी रहेगी। इससे बच्चे की सेहत की नींव भी मजबूत बनी रहती है। गायनेकोलॉजिस्ट्स के अनुसार, गर्भधारण से पहले कुछ अहम सवाल डॉक्टर से जरूर पूछने चाहिए, ताकि आगे चलकर जटिलताओं से बचा जा सके। आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज (Dr. Archana Dhawan Bajaj, Gynaecologist and IVF Expert at Nurture) से जानते हैं कि प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से कौन-से सवाल पूछने चाहिए?
सवाल 1: क्या मैं प्रेग्नेंसी के लिए अभी Medically Fit हूं?
जवाल: अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं, तो सबसे पहले फिटनेस की जांच करानी जरूरी है। अगर आप मेडिकली एकदम फिट हैं, तो प्रेग्नेंसी प्लान कर सकते हैं। दरअसल,हर महिला की बॉडी अलग होती है। डॉक्टर आपकी उम्र, वजन, पीरियड साइकिल, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर और मेडिकल हिस्ट्री को देखकर बता सकते हैं कि अभी आपका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार है या नहीं। यह सवाल इसलिए जरूरी है ताकि इस बीमारी के बारे में भी पता लगाया जा सके, जिसके बारे में आपको अभी तक पता ही नहीं है या वह आपके अंदर छिपी हुई हो सकती है।
सवाल 2: प्रेग्नेंसी से पहले कौन-से टेस्ट करवाने चाहिए?
प्रेग्नेंसी से पहले आपको कुछ बेसिक टेस्ट जरूर कराने चाहिए। जैसे-
इन जांचों से सुनिश्चित किया जाता है कि आपका शरीर पोषण और हार्मोन के स्तर पर संतुलित है या नहीं। अगर किसी विटामिन या मिनरल की कमी पाई जाती है, तो डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट्स लिख सकते हैं।
सवाल 3: क्या मुझे कोई दवा या सप्लीमेंट शुरू करना चाहिए?
अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट या दवा न लें। प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछे कि उन्हें कोई सप्लीमेंट लेना है या नहीं। अक्सर डॉक्टर गर्भधारण से पहले फोलिक एसिड लेने की सलाह देते हैं। इससे बच्चे में जन्मजात विकार का जोखिम कम होता है। इसके अलावा, कुछ महिलाओं को आयरन या अन्य सप्लीमेंट्स की जरूरत भी पड़ती है। हालांकि, यह जांच के आधार पर ही तय होता है कि किसे कौन-सा सप्लीमेंट देना है।
सवाल 4: मुझे अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए?
प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले आपको डॉक्टर से यह जरूर पूछना चाहिए कि डाइट कैसी लेनी चाहिए? कौन-से फल या सब्जियों का सेवन करना चाहिए? वजन को नियंत्रण में कैसे रखना चाहिए? कौन-सी एक्सरसाइज कितनी देर करनी चाहिए? दरअसल, प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले महिला और पुरुष, दोनों को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें अपनी डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले स्मोकिंग, शराब और कैफीन आदि के सेवन से भी परहेज करना चाहिए।
सवाल 5: पुरुष पार्टनर की सेहत कितनी जरूरी है?
जब प्रेग्नेंसी प्लान करते हैं, तो ज्यादातर लोग सबसे पहले महिला की सेहत पर ध्यान देते हैं। सारा फोकस महिला पर रहता है, लेकिन प्रेग्नेंसी प्लानिंग में पुरुष की सेहत भी उतनी ही जरूरी होती है। डॉक्टर से यह जरूर पूछें कि पुरुष पार्टनर को कौन-से टेस्ट कराने चाहिए। उन्हें लाइफस्टाइल में कौन-से बदलाव करने चाहिए और कौन-से सप्लीमेंट्स की जरूरत हो सकती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information