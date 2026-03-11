गर्भावस्था में बढ़ जाता है बवासीर का खतरा, महिलाएं न करें इन 5 लक्षणों को नजरअंदाज

Piles During Pregnancy Doctor share Symptoms and Prevention Tips : प्रेग्नेंसी में महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होते हैं। हार्मोनल बदलावों के कारण प्रेग्नेंसी में महिलाओं को कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। इन्हीं में से एक है बवासीर (पाइल्स)। प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को बवासीर की परेशानी होती है।
दिल्ली के एलांटिक हेल्थ केयर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता बताते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान बवासीर की समस्या अक्सर तीसरे ट्राइमेस्टर में देखी जाती है। भारत में लगभग 25 से 35 फीसदी महिलाएं प्रेग्नेंसी के दौरान बवासीर की परेशानी से जूझती हैं।
गर्भाशय का बढ़ता दबाव- प्रेग्नेंसी में जैसे- जैसे समय बीतता है गर्भ में बच्चे का आकार और वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है। गर्भाशय पर पड़ने वाले दबाव के कारण पेट और मलाशय की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे वहां की नसें सूज सकती हैं और बवासीर की समस्या हो सकती है।
कब्ज की समस्या- हार्मोनल बदलावों के कारण प्रेग्नेंसी में कब्ज होना बहुत आम है। कब्ज की वजह से मल त्याग के समय ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे गुदा की नसों पर दबाव बढ़ जाता है और बवासीर हो सकता है। इसके साथ ही प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन नसों की दीवारों को कमजोर कर सकता है, जिससे वे आसानी से सूज सकती हैं।
ब्लड फ्लो का दवाब- स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता कहते हैं कि ज्यादातर महिलाओं को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि
प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में खून की मात्रा और खून का दबाव ज्यादा होता है। इससे नसों पर दबाव बढ़ सकता है और बवासीर होने का खतरा रहता है।
लंबे समय तक बैठना- डॉक्टर का कहना है कि अगर प्रेग्नेंट महिला लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठी या खड़ी रहती है तो इससे भी नसों पर दबाव बढ़ सकता है। मलाशय के नसों पर पड़ने वाला यह दबाव भी बवासीर की परेशानी का कारण बन सकता है।
प्रेग्नेंसी में बवासीर के लक्षण
बवासीर होने पर कुछ सामान्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं:
मल त्याग के दौरान दर्द
खुदा के आसपास सूजन
मल त्याग के समय खून आना
गुदा के आसपास गांठ जैसा महसूस होना
मलद्वार पर अत्यधिक सूजन और दर्द रहना
डॉ. मनन गुप्ता कहते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को इस तरह की समस्या अगर लंबे समय तक बनी रहती है, तो उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए और डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए।
प्रेग्नेंसी में बवासीर से बचाव कैसे करें?
फाइबर युक्त आहार लें- प्रेग्नेंसी में कब्ज से बचाव करने के लिए फाइबर युक्त आहार का सेवन करें। फाइबर को शामिल करने के लिए फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और दालों को शामिल करें।
2 से 3 लीटर पानी पीएं- प्रेग्नेंसी में हार्मोनल बदलावों के कारण कब्ज की परेशानी होती है। कब्ज से बचाव करने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने पिएं। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से पाचन तंत्रिका एक्टिव रहती है।
एक्सरसाइज - प्रेग्नेंट होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी प्रकार की बीमारी है और आपको पूरा दिन बिस्तर पर लेटकर ही गुजराना होगा। प्रेग्नेंसी में डॉक्टर की सलाह से हल्का व्यायाम या टहलना जरूरी होता है। इस तरह की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने से पाचन तंत्र एक्टिव रहता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।