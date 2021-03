Medical Termination of Pregnancy Bill: महिलाओं द्वारा गर्भपात (Abortion) करवाने से संबंधित बिल को आज से एक साल पहले लोकसभा में पास कर दिया गया था और अब इस बिल को राज्य सभा (Rajya Sabha) में भी पास कर दिया गया है। यह बिल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल-2020 (Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill-2020) है। इस बिल के तहत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (Medical termination of pregnancy) में संशोधन करने का प्रावधान है। आइए जानते हैं क्या है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल-2020 और कितने सप्ताह और किन स्थितियों में महिलाएं करवा सकेंगी अपना गर्भपात यानी एबॉर्शन (Abortion)…. Also Read - प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कब हो सकती है जानलेवा

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अमेंडमेंट बिल-2020 के बारे में जानें

इस बिल का खास मकसद ये है कि यदि किसी गर्भवती महिला को प्रेग्नेंसी के दौरान कोई परेशानी हो या खास परिस्थितियों में गर्भपात (Abortion in India) कराने की जरूरत पड़ जाए, तो वे गर्भपात करा सकती हैं। हालांकि, गर्भपात तभी कराया जा सकता है, जब प्रेग्नेंट महिला किसी असाधारण परिस्थितियों में हो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के अनुसार, पहले गर्भपात की समय सीमा 20 सप्ताह तक ही थी, जिसे बढ़ाकर 24 सप्ताह (Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill-2020 in hindi) कर दिया गया है।

बिल पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान…

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि महिलाएं सुरक्षित तरीके से गर्भपात करा सकें, इसके लिए इस बिल की बहुत जरूरत थी। दरअसल, 20 सप्ताह में गर्भपात कराना 24 हफ्ते में एबॉर्शन कराने से कहीं अधिक खतरनाक है। इससे महिलाओं की जान को खतरा भी होता है। ऐसे में इस बिल को पास करना आज के समय की जरूरत है। इस बिल के आने के बाद संभवत: गर्भपात के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आएगी।

क्या है बिल की मुख्य विशेषताएं

1 स्पेशल कैटेगरी यानी विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए ऊपरी गर्भधारण (Upper gestation) की सीमा को 20 से 24 सप्ताह तक बढ़ाया (termination of pregnancy up to 24 weeks) जाएगा। इसे एमटीपी नियमों में होने वाले संशोधन में परिभाषित किया जाएगा। इसके तहत दुष्कर्म पीड़िता और अन्य कमजोर महिलाओं (जैसे दिव्यांग महिलाएं, नाबालिगों) आदि की शिकार महिलाएं शामिल होंगी।

2 गर्भपात करवाने के लिए गर्भधारण करने के 20 सप्ताह तक सिर्फ एक प्रदाता की राय और 20-24 सप्ताह के गर्भधारण (24 weeks of pregnancy) करने के बाद दो प्रदाताओं की राय की जरूरत होगी।

