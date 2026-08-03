होम प्रेग्नेंसी टेस्ट करते समय ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, जानिए सही तरीका

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : August 3, 2026 12:33 PM IST
रात को नींद नहीं आ रही। दिल जोर-जोर से धड़क रहा है। बाथरूम का दरवाजा बंद है और हाथ में एक छोटी सी स्टिक। एक लाइन आएगी या दो? होम प्रेग्नेंसी टेस्ट यानी HPT आजकल हर घर की फर्स्ट-एड किट जैसा हो गया है। पीरियड्स मिस होने पर ज्यादातर महिलाएं पास वाले मेडिकल स्टोर पर जाती हैं और होम प्रेग्नेंसी टेस्ट किट लेकर आ जाती हैं। क्योंकि इस किट से न सिर्फ 5 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है, बल्कि न तो महिलाओं को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है और न ही किसी अन्य पूछताछ की। लेकिन नई दिल्ली के मैक्योर हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीतांजलि सेठिया बताती हैं कि कई बार होम प्रेग्नेंसी टेस्ट करने में महिलाएं कुछ गलतियां करती हैं। इस गलती के कारण न सिर्फ प्रेग्नेंसी टेस्ट गलत आता है, बल्कि खुशखबरी की बजाय आपको टेंशन भी मिल जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं होम प्रेग्नेंसी टेस्ट करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और होम प्रेग्नेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या है?
PubMed Centrlकी वेबसाइट पर मौजूद एक रिसर्च बताती है कि प्रेग्नेंसी टेस्ट पेशाब में एक हार्मोन चेक करता है - HCG यानी Human Chorionic Gonadotropin। यह हार्मोन तभी बनता है जब भ्रूण गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। मतलब प्रेग्नेंसी की शुरुआत होती है। होम प्रेग्नेंसी किट में लाइन तभी आती है जब पेशाब में HCG एक खास लेवल से ऊपर हो।
एक प्रेग्नेंसी टेस्ट किट को एक ही बार यूज करना चाहिए।
डॉ. गीतांजलि सेठिया कहती हैं कि होम प्रेग्नेंसी टेस्ट करते समय कुछ खास गलतियां करने से बचना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से शामिल है-
बहुत जल्दी टेस्ट करना- डॉक्टर कहती हैं कि ज्यादातर महिलाएं पीरियड्स मिस होने के 1 या 2 दिन बाद ही प्रेग्नेंसी टेस्ट करने लगती हैं। जल्दी टेस्ट करने से भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। डॉ. सेठिया कहती हैं कि अधिकतर किट तभी सही रिजल्ट देती हैं जब आपका पीरियड 1 हफ्ता लेट हो जाए। क्योंकि HCG को बनने और बढ़ने में समय लगता है। बहुत जल्दी टेस्ट करेंगे तो भले ही प्रेग्नेंसी हो, लाइन हल्की आएगी या आएगी ही नहीं। इसे False Negative कहते हैं। इसिलए पीरियड्स लेट के 6 से 7 दिन बाद ही प्रेग्नेंसी टेस्ट करें।
होम प्रेग्नेंसी टेस्ट किट यूज करने में छोटी- छोटी गलतियां भारी पड़ सकती हैं।
डॉ. गीतांजलि सेठिया कहती हैं कि एक स्टिक आपकी जिंदगी तय नहीं करती। होम प्रेग्नेंसी टेस्ट की कीट में रिजल्ट नेगेटिव आने पर भी घबराइए मत, हो सकता है समय से पहले कर लिया हो। पॉजिटिव आने पर भी पैनिक मत कीजिए। होम टेस्ट एक शुरुआती इशारा है, फाइनल फैसला नहीं। शांत रहें, इंस्ट्रक्शन पढ़ें, सही समय का इंतजार करें। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात जरूर करें।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। प्रेग्नेंसी की पुष्टि के लिए डॉक्टर से जांच और अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। इसलिए प्रेग्नेंसी होम किट पर पूरी तरह से भरोसा बिल्कुल न करें।