करीना कपूर ने कहा 40 से पहले प्रेगनेंसी की नहीं की थी कोई प्लानिंग, जानें लेट प्रेगनेंसी से जुड़ी अहम बातें

करीना ने हाल ही में कहा है कि उन्होंने प्रेगनेंसी को लेकर कोई प्रेशर नहीं लिया।

Kareena Kapoor On Late Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी दोंनो प्रेगनेंसी में लगातार कई कारणों से चर्चा में रहीं। एक्टिव और हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे संभव है इसका एक बड़ा उदाहऱण पेश किया है करीना कपूर ने। वहीं, 39 वर्ष की उम्र में दूसरी बार गर्भधारण करने की वजह से भी करीना कपूर खान ने खासी चर्चा बटोरी। अब, करीना कपूर ने इसी विषय पर एक बड़ा बयान दिया है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा कि उन्होंने प्रेगनेंसी को लेकर कोई प्रेशर नहीं लिया और ना ही कम उम्र में मां बनने की कोई प्लानिंग नहीं की। (Kareena Kapoor On Late Pregnancy In Hindi)

करीना ने कहा औरतें ना लें प्रेगनेंसी का तनाव

एक पॉडकास्ट में अपनी प्रेगनेंसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में करीना कपूर खान ने कहा कि बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी को लेकर उन्होंने कभी प्रेशर महसूस नहीं किया ना ही करीना ने कभी बच्चों की प्लानिंग (planning a baby) की थी। करीना कपूर ने अन्य महिलाओं से भी यही अपील की कि वे उम्र बढ़ने की चिंता और प्रेगनेंसी से जुड़ा तनाव ना लें। राइजिंग पेरेंट्स विद मानसी जावेरी पॉडकास्ट (Raising Parents with Mansi Zaveri podcast) के एक एपिसोड में करीना कपूर ने कहा कि प्रेगनेंसी या गर्भधारण का फैसला पूरी तरह मां की मर्ज़ी पर निर्भर होना चाहिए। यह एक प्राइवेट फैसला है जिसमें उम्र को एक अड़चन या बंधन नहीं माना जाना चाहिए, औरतों को उम्र की चिंता किए बगैर अपनी इच्छा के अनुसार मां बनने का निर्णय लेना चाहिए।

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

देर से किया है मां बनने का फैसला तो इस तरह करें तैयारी

करीना कपूर की तरह कई महिलाएं 35 वर्ष की उम्र पार करने के बाद मां बनने का फैसला करती हैं। 35-40 वर्ष की आयु में भी हेल्दी प्रेगनेंसी कई महिलाओं के लिए संभव और आसान रही है। लेकिन, साथ ही 35 साल के बाद गर्भधारण के कई नुकसान भी देखे गए हैं इसीलिए, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स लेट प्रेगनेंसी का फैसला करने वाली महिलाओं को कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। जैसे-

प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह-मशविरा करें।

हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट फॉलो करें।

हेल्दी वेट मेंटेन करें।

स्मोकिंग (smoking) और अल्कोहल (alcohol) के सेवन से बचें।

करीना कपूर ने कहा 'फर्स्ट टाइम मदरहुड' नहीं था आसान, तैमूर की परवरिश के समय आयीं ये तकलीफें

लेट प्रेगनेंसी में आ सकती हैं ये समस्याएं

कई स्टडीज़ और रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि 35 वर्ष के बाद गर्भधारण करने वाली महिलाओं मिसकैरिज या गर्भपात (miscarriage), प्री-मैच्योर डिलीवरी (Pre-mature delivery) का खतरा अधिक हो सकता है।

वहीं, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर(High Blood Pressure) का खतरा बहुत अधिक होता है जो गम्भीर स्तर तक पहुंच सकता है।

इसके अलावा कुछ मामलों में डिलीवरी के समय कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन्स भी हो सकती हैं।

जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है जिससे बच्चे की देखभाल और विकास के लिए बच्चे पर बहुत अधिक ध्यान दे पड़ सकता है।

What Do Kareena Kapoor Eats: व्रत-उपवास में खायी जाने वाली यह 1 चीज है करीना कपूर की भी फेवरिट, रोज खाती हैं 'बेबो' इसे

35 साल के बाद हेल्दी प्रेगनेंसी है पॉसिबल, इन 10 सेलेब्स ने किया साबित, आज हैं हेल्दी और सुंदर बच्चों की मां

