Kareena Kapoor Pregnancy Yoga in Hindi: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (Kareena kapoor) खान इन दिनों प्रेग्नेंट हैं। करीना दूसरे बच्चे की मां (Kareena Kapoor Pregnancy) बनेंगी और उनकी डिलीवरी डेट मार्च में है यानी उनकी प्रेग्नेंसी का अभी सातवां महीना चल रहा है। तीसरी तिमाही (Third Trimester) में पहुंचने के बाद भी करीना काफी एक्टिव हैं। काम भी करने लगी हैं। यही नहीं, फिट और मेंटली कूल व रिलैक्स रहने के लिए योग भी करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर योग पोज (Yoga Pose) वाली कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। इन योग पोज में उन्होंने अपना बेबी बम्प (Baby bump) भी खूब फ्लॉन्ट किया है। हालांकि, प्रेग्नेंसी की पहली और तीसरी तिमाही में सेहत का काफी ध्यान रखना जरूरी होता है। खानपान हो या कोई योग, एक्सरसाइज करने की बात, डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। जब आप तीसरी तिमाही में योग करती हैं, तो काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। योग का चुनाव भी एक्सपर्ट से पूछ कर ही करना ही चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपके साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु को भी नुकसान पहुंच सकता है। देखें करीना कपूर के योग पोज की तस्वीरें और जानें प्रेग्नेंसी में योग करने के फायदे और टिप्स- Also Read - Ashwagandha in Pregnancy: गर्भवास्था में महिलाएं करेंगी अश्वगंधा का सेवन तो हो सकते हैं ये 6 नुकसान

हालांकि, करीना ने ये सभी योग पोज एक ब्रांड के लिए फोटोशूट करवाते समय दिए हैं। इन फोटोज में वे वर्कआउट आउटफिट्स में नजर आ रही हैं। इसमें उनके कई फोटोज और वीडियोज हैं, जिसमें वो योग पोज में दिख रही हैं। इसमें उनका बेबी बम्प (Kareena Kapoor flaunts baby bump) साफ नजर आ रहा है।

करीना कपूर ब्लैक कलर के वर्काउट फिट में योग कर रही हैं। यह एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। करीना कपूर खान अपने एक पैर के घुटने और हथेली पर संतुलन बनाते हुए अपने दूसरे पैर और हाथ को विपरीत दिशा में सीधा रखते हुए योग कर रही हैं।

