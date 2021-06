Kareena Kapoor Post-Partum Care: करीना कपूर खान फिटनेस, वेट लॉस और डायट के अलावा प्रेगनेंसी और पैरेंटिंग से जुड़ी बातें अक्सर अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर करती रहती हैं। 10 साल पहले अपनी ज़ीरो फिगर की वजह से चर्चा में आयीं करीना कपूर खान ने कुछ महीने पहले ही अपने छोटे बेटे को जन्म दिया है। हर प्रेगनेंट महिला की तरह ही करीना कपूर को भी प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद कई तरह की समस्याएं हुईं। करीना ने पोस्ट प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स और पोस्ट-पार्टम फिटनेस (Kareena Kapoor on Post-Partum Fitness) के बारे में हाल ही में सोशल मीडिया पर लिखा। (Kareena Kapoor on Post-Partum Care in Hindi) Also Read - Kareena and Taimur Yoga: करीना कपूर खान ही नहीं तैमूर और सैफ भी करते हैं योग, बेबो ने शेयर कीं प्यारी तस्वीरें

2 बच्चों की डिलीवरी के बाद करीना को हो रही है थकान !

अतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर (International Yoga Day) करीना कपूर खान(Kareena Kapoor) ने अपनी फिटनेस और उसमें योग (Kareena Kapoor Yoga) के योगदान के बारे में बात की। इस तस्वीर के कैप्शन में करीना कपूर ने लिखा कि 2 प्रेगनेंसीज़ के बाद उनके लिए खुद को फिट बनाना एक बड़ा चैलेंज था। करीना ने बताया कि, मैंने 2006 में योगाभ्यास करना शुरू किया। मैं उन दिनों फिल्म टशन और जब वी मेट पर काम कर रही थी। योग की मदद से मैं तब फिट और मजबूत बन सकी। लेकिन, अब 2 बच्चों के जन्म के बाद मैं बहुत थकी गयी हूं और मुझे काफी दर्द और तकलीफ भी होती है। (Kareena Kapoor on post-partum pain and weakness)

लगातार करूंगी मेहनत…

करीना ने आगे लिखा कि, मैं खुद को फिट बनाना चाहती हूं और मैं धीरे-धीरे इस दिशा में प्रयास भी कर रही हूं। योगाभ्यास मेरे लिए मेरा मी टाइम, वह समय जो मैं खुद को देती हूं। मैं लगातार कोशिश करूंगी क्योंकि लगातार मेहनत करना ही कामयाबी का मंत्र है। (Kareena Kapoor Post-Partum Fitness), बता दें कि अपने दूसरे बेटे के जन्म के एक महीने बाद ही करीना कपूर काम करने लगीं थीं। इसी दौरान उन्होंने टीवी रियालिटी शो ‘स्टार्स वर्सेस फू़ड’ (Stars Vs Foods) की शूटिंग पूरी की। वहीं सैफ और करीना कपूर के बड़े बेटे तैमूर (Taimur) के जन्म से पहले और बाद में भी करीना कपूर लगातार एक्टिव रहीं। करीना ने कुछ ही महीनों में पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस गोल अचीव किया था और बाकी महिलाओं को भी इससे प्रेरित किया।