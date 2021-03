Kareena Kapoor post-delivery work: करीना कपूर खान ने महीनेभर पहले ही अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। तैमूर (Taimur) के छोटे भाई और करीना-सैफ (Saif- Kareena second baby) के नन्हें नवाब के जन्म के बाद से ही लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बेकरार हैं। तो वहीं, इंटरनेट पर करीना ने अपने छोटे बेटे की पहली झलक दिखा भी दी और लोगों ने बेबो के इस बच्चे (Kareena Kapoor Second Baby) को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसपर अपना प्यार लुटाया। लेकिन, इन सबके बीच करीना कपूर दोबारा काम करने को तैयार हैं। बेगम करीना कपूर खान को मुंबई में एक शूटिंग लोकेशन पर स्पॉट किया गया। करीना कपूर की इन तस्वीरों में वो बेहद खुश नज़र आ रही हैं। करीना के चेहरे पर हेल्दी ग्लो दिख रहा है। साथ ही वह बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में देखी गयीं। (Kareena Kapoor returns to work post-delivery in hindi)

डिलीवरी के बाद कब निकलना चाहिए घर से बाहर ?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, बच्चे को जन्म के बाद उसे 6 महीने तक केवल मां का ही दूध पिलाना चाहिए। इसीलिए, ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक मां को अपने बच्चे के साथ ही रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रेगनेंसी और लेबर पेन के बाद महिला का शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए, न्यू मदर्स के लिए पोस्ट-डिलीवरी रिकवरी (Post-Delivery Recovery) के लिए अच्छी तरह आराम करना चाहिए। चाइल्ड बर्थ का तरीका भले ही सी-सेक्शन (C-Section) हो या नॉर्मल (Normal Delivery), दोनों ही स्थितियों में महिला को पर्याप्त आराम की ज़रूरत पड़ती है।

नैचुरल चाइल्ड बर्थ के बाद इन बातों का रखें ध्यान

आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिलाओं को एक सप्ताह तक बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। उसके बाद धीरे-धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सप्ताहभर बाद अगर आपको बेहतर महसूस हो रहा है तो अपने बच्चे की देखभाल और उसके कपड़े बदलने जैसे काम करना आरंभ कर सकती हैं। इसी तरह 3-4 सप्ताह के बाद आप घर में टहलें और कुछ छोटे-मोटे काम करें। इसके बाद डॉक्टरी सलाह के आधार पर आप घर से बाहर निकल सकती हैं। आमतौर पर देखा गया है कि डिलीवरी के डेढ़ महीने के बाद महिलाओं को काफी बेहतर महसूस होता है। इसीलिए, इस अवधि तक आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए। उसके बाद डायट, अच्छी नींद और दवाइयों का ध्यान रखें क्योंकि, इन्हीं की मदद से आप अगले कुछ महीनों में पूरी तरह स्वस्थ बन सकेंगी। (Tips for Post-Delivery Recovery)

सिजेरियन डिलीवरी के बाद कब करें काम ?

वैसे सिजेरियन डिलीवरी करानेवाली महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी वाली महिलाओं की तुलना में रिकवरी में ज़्यादा समय लगता है। डॉक्टर्स के अनुसार, सिजेरियन डिलीवरी की स्थिति में महिलाओं को एक सप्ताह बेडरेस्ट तो करना ही चाहिए। साथ ही अगर दूसरे सप्ताह बेहतर महसूस ना हो तो आप कुछ और समय तक बिस्तर में रहते हुए आराम कर सकती है। क्योंकि, आमतौर पर सी-सेक्शन डिलीवरी में महिलाओं को ठीक होने में 6-8 सप्ताह का समय लग जाता है। उसके बाद वह आराम से छोटे-मोटे काम कर सकती हैं, वॉक पर जा सकती हैं और डॉक्टर की सलाह के आधार पर हल्की एक्सरसाइज़ भी कर सकती हैं।

