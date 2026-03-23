क्या प्रेग्नेंसी के शुरुआत में पेशाब पीला आना नॉर्मल है? जानें क्यों बदलता है Urine का रंग

Yellow Urine in Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं। इस दौरान पेशाब का रंग भी पीला नजर आ सकता है। क्या यह नॉर्मल होता है?

Yellow Urine in Early Pregnancy: Yellow Urine in Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उल्टी, जी मिचलाना, थकान, सुस्ती जैसी समस्याएं होना बेहद आम हैं। प्रेग्नेंसी में तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स भी होने लगते हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को पेशाब से जुड़े बदलावों का भी सामना करना पड़ता है। इसमें पेशाब का रंग पीला नजर आना एक सबसे आम समस्या है। जब प्रेग्नेंसी में पेशाब का रंग पीला आता है, तो ज्यादातर महिलाएं घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि पेशाब का रंग पीला होने का मतलब है कि उनके शरीर में कोई गड़बड़ी चल रही है, क्या वाकई ऐसा होता है? क्या प्रेग्नेंसी के शुरुआत में पेशाब का रंग पीला आना नॉर्मल होता है? आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज से जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में पेशाब का रंग पीला आने का क्या मतलब है?

प्रेग्नेंसी में पेशाब पीला आना नॉर्मल है?

आपको बता दें कि ज्यादातर मामलों में प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में पेशाब का रंग पीला नजर आना बेहद नॉर्मल होता है। कुछ महिलाओं को पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान पेशाब का रंग पीला दिख सकता है। अगर आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं,तो पीला पेशाब दिखने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह हार्मोनल बदलाव या कुछ दवाइयों का सेवन करने की वजह से हो सकता है। जब शरीर से टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं, तब भी पेशाब का रंग पीला नजर आ सकता है।

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प्रेग्नेंसी के शुरुआत में पेशाब पीला आने का कारण?

प्रेग्नेंसी के शुरुआत में पेशाब का रंग पीला आने का सबसे आम कारण शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) होती है। दरअसल, कई महिलाओं को प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में उल्टी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं होती हैं। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। जब पानी की कमी होती है, तो पेशाब का रंग गहरा पीला दिखाई देने लगता है।

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को फोलिक एसिड, आयरन और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। ये पोषक तत्व पेशाब के रंग को पीला कर सकते हैं। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंसी में सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो पेशाब का रंग पीला आना नॉर्मल है।

प्रेग्नेंसी में हार्मोनल बदलाव होता है। इस दौरान शरीर में एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये हार्मोन शरीर में तरल संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। इसकी वजह से पेशाब का रंग बदला हुआ दिखाई दे सकता है।

तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये हार्मोन शरीर में तरल संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। इसकी वजह से पेशाब का रंग बदला हुआ दिखाई दे सकता है। सुबह का पहला पेशाब पीला नजर आना आम है। रातभर पानी नहीं पिया जाता है, इससे पानी की कमी हो जाती है और पेशाब का रंग पीला हो सकता है।

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

अगर पेशाब का रंग गहरा पीला नजर आ रहा है, इसके साथ ही जलन, खुजली और इरिटेशन हो रही है तो डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है।

पेशाब से बदबू आने पर भी संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

Highlights:

प्रेग्नेंसी के शुरुआत में पेशाब का रंग पीला होना नॉर्मल है।

अगर पर्याप्त पानी के बाद भी पेशाब पीला आ रहा है, तो डॉक्टर से मिलें।

प्रेग्नेंसी में हेल्दी डाइट लें और पानी जरूर पिएं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।