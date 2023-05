Eating Papaya During Pregnancy : क्या पपीता खाने से सचमुच हो सकता है गर्भपात? जानें क्या कहती है रिसर्च और एक्सपर्ट्स

यहां पढ़ें, क्या सच में गर्भवती महिला के लिए नुकनसानदायक है पपीते का सेवन। (Eating Papaya During Pregnancy)

Eating Papaya During Pregnancy :पपीता एक मीठा और स्वादिष्ट फल है जिसे हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। बच्चों के लिए जहां पपीता नर्म और मीठा होने के लिए खाना आसान होता है वहीं, पपीता खाने से उन्हें आयरन, फाइबर और प्रोटीन प्राप्त होता है। वयस्कों और खासकर उन लोगों के लिए पपीता अधिक फायदेमंद है जो लगातार एक जगह बैठकर काम करते हैं। डेस्क जॉब करने से ब्लोटिंग या पेट फूलने जैसी समस्याएं कम होती हैं। वहीं, पपीता वेट लॉस फूड के तौर पर खूब लोकप्रिय है क्योंकि यह बेली फैट बढ़ने से रोकता है।

इतने सारे फायदों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि क्यों पपीते का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है लेकिन, जब बात गर्भवती महिलाओं की डाइट की आती है तो लोग उन्हें पपीता खाने से मना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था में पपीते का सेवन करने से गर्भपात या मिसकैरीज हो सकता है। आइए जानें क्या है इस बात के पीछे का सच और क्या सच में गर्भवती महिला के लिए नुकनसानदायक है पपीते का सेवन। (Eating Papaya During Pregnancy In Hindi)

क्यों किया जाता है गर्भावस्था में पपीता खाने से मना?

दरअसल, पपीते में पाया जाने वाला लेटेक्स नामक तत्व ही वह वजह है जिसके चलते गर्भावस्था में पपीते से परहेज की सलाह दी जाती है। यह दूध की तरह दिखने वाला एक सफेद लिक्विड है जो पपीते के फल और पत्तियों में पाया जाता है। इस तरल पदार्थ में मौजूद एंज़ाइम्स शरीर में पहुंचकर प्रॉस्टाग्लैंडीन ( prostaglandins) नामक केमिकल के रिसाव को बढ़ाता है, जो यूटरस (uterus) के सिकुड़ने की स्थिति पैदा करता है। यह स्थिति गर्भपात या मिसकैरिज की आशंका को बढ़ा देती है। (Eating papaya during pregnancy and risk of miscarriage)

कच्चे पपीते का सेवन है नुकसानदायक

चूहों पर आधारित एक स्टडी में दावा किया गया कि गर्भावस्था में कच्चा पपीता खाने से गर्भपात या प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा (risk of premature delivery) बढ़ता है। जबकि, पका हुआ पपीता खाने से नुकसान की संभावना कम होती है। साल 2002 में प्रकाशित एक स्टडी के परिणामों में कहा गया कि पका हुआ पपीता खाने वाली गर्भवती चूहिया में गर्भपात की संभावना बहुत कम देखी गयी पर, कच्चा पपीता खाने से मिसकैरिज और समय से पहले प्रसव की आशंका काफी अधिक देखी गयी। एक्सपर्ट्स का तर्क है कि कच्चे पपीते में लेटेक्स (सफेद तरल पदार्थ) की मात्रा अधिक होने और उसमें पाए जाने वाले पपेअन (papain) एंज़ाम्स के कारण ऐसा हुआ। लेकिन, एक्सपर्ट्स के अनुसार अभी तक मनुष्यों पर इस तरह की कोई स्टडी या रिसर्च नहीं हुई है और इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पपीते का सेवन पूरी तरह सुरक्षित या असुरक्षित है।

हालांकि, एक्सपर्ट्स की सलाह यह भी है कि प्रेगनेंसी में पपीता खाने से पहले अपने डॉक्टर से इस बारे में चर्चा करें और उनके परामर्श के अनुसार ही पपीते का सेवन करें।

