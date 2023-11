क्या प्रेगनेंसी में पीना चाहिए हल्दी वाला दूध, जानें गर्भावस्था में गोल्डन मिल्क पीने से जुड़ी सावधानियां

जानें प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला के लिए हल्दी वाला दूध पीना कितना फायदेमंद या नुकसानदायक हो सकता है।

Drinking turmeric milk in pregnancy: हल्दी केवल एक मसाला ही नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक औषधी भी है। हल्दी के गुणों के बारे में आयुर्वेद में भी बहुत कुछ लिखा गया है। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टेरियल तत्व पाए जाते हैं जो इसे और भी प्रभावी बनाते हैं। हल्दी ना केवल खाने से बल्कि इसे स्किन पर लाने से भी कई तरह के फायदे आपको मिल सकते हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में हल्दी का सेवन करने से वायु प्रदूषण के नुकसान और ठंड हवाओं के नुकसान से बचा जा सकता है। इसीलिए, सर्दियों में हल्दी के लड्डू, हल्दी का अचार और हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन, अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या प्रेगनेंसी में महिलाओं को हल्दी वाला दूध पीना चाहिए या नहीं। आइए जानें प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला के लिए हल्दी वाला दूध पीना (Drinking turmeric milk in pregnancy in Hindi) कितना फायदेमंद या नुकसानदायक हो सकता है।

क्या गर्भावस्था में पीना चाहिए हल्दी वाला दूध?

हल्दी जहां शरीर का रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है वहीं दूध एक सम्पूर्ण भोजन के माना जाता है जो शरीर को पोषण देता है। हल्दी में पाया जाने वाला कम्पाउंड करक्यूमिन दूध में घुलने के बाद एक्टिव हो जाता है और यह आपकी हेल्थ को और भी फायदे पहुंचा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्भावस्था में प्रेगनेंट महिला के लिए दूध और हल्दी का सेवन बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी में हल्दी वाले दूध का सेवन पूरी तरह से सेफ माना जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी में हल्दी वाला दूध पीते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे, दूध के साथ हल्दी का सेवन दिन में एक बार करें। बहुत अधिक मात्रा में हल्दी वाले दूध का सेवन हानिकारक हो सकता है।

सीमित मात्रा में हल्दी का सेवन करने से गर्भावस्था में होने वाली 'प्रीक्लेम्पसिया' की स्थिति से बचने में सहायता होती है।लेकिन हल्दी वाला दूध गलत तरीके से और बहुत अधिक मात्रा में पीने से प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। इसीलिए, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करें।

