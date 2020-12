कोरोनावायरस ने हमारी जिंदगी में कई तरह से बाधा डाली है। न्यू नार्मल के लिए अनुकूल बनने की दिशा में हम किसी भी नए बदलाव और जिम्मेदारी में ढलने को लेकर बहुत डरे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह हम सभी के लिए मुश्किल भरा समय है। लेकिन जिन लोगों को तुरंत मेडिकल निगरानी की जरुरत है खासकर उनके लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। इमरजेंसी केसेस के अलावा कोविड (is it safe fertility treatments in Covid-19) ने कई एक्टिव हेल्थकेयर फैसिलिटी में रुकावट डाली है इसमें आईवीएफ प्रक्रिया (is it safe fertility treatments in Covid-19)भी प्रभावित हुई है। ऐसा अनुमान लगाया है कि हर साल भारत में करीब 30 लाख लोग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराना चाहते है। इनमे से करीब 5 लाख आईवीएफध्यूआई ट्रीटमेंट कराते है। Also Read - Amla in Pregnancy: प्रेग्रेंसी में आंवला कितना फायदेमंद? जानें आंवला खाने के फायदे और नुकसान

कोविड-19 के समय में ऐसे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई जगहों पर रोक लगने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी आने और कोविड दिशानिर्देश सख्त हैं। आईवीएफ एक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें फाइनल ट्रीटमेंट से पहले कई कंसल्टेशन की जरूरत होती है।

अब जब सबकुछ खुल चुका है तो आईवीएफ सेंटर (is it safe fertility treatments in Covid-19) भी फिर से अपने काम के लिए खुल चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. पारुल काटियार का कहना है कि जब आईवीएफ प्रोसीजर कराने की बात आती है तो लोग दोहरे विचार में होते है। नीचे कुछ कारण बताये जा रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग चिंता में रहते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट को कराए या न कराएं।

वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता (is it safe fertility treatments in Covid-19)

भारत में कई राज्यों में कोविड-19 के कारण स्थिति काफी अस्थिर है और वायरस अपने चरम पर है। कई लोगों को इसकी वजह से जान से हाथ धोना पड़ रहा हैंए कई जोड़े (कपल्स) फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को शुरू करने को लेकर संशय में है। हालांकि गायनेकोलिस्ट ने सुझाव दिया है कि महामारी में प्रेग्नेंट होना सबसे अनुकूल समय है। जब आईवीएफ ट्रीटमेंट (is it safe fertility treatments in Covid-19) को कराने की बात आती है, तो जोड़े इस बात को काफी अनिश्चित होते हैं कि क्या उन्हें इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए या नहीं। क्योंकि इसके लिए उन्हें क्लीनिक में जाना पड़ सकता है। उन्हें यह शंका रहती है कि आईवीएफ प्रक्रिया को परफार्म करने वाला क्लीनिक सभी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है या नहीं।

महंगा प्रोसीजर

कोरोनावायरस महामारी के कारण हमारी इकोनोमी की कमर टूट चुकी है। कई लोग तो अपनी नौकरी से हाथ धो चुके है और कई लोगों की सैलरी कम हो गयी है। इसलिए इस मुश्किल समय में लोग ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने से डर रहे हैं क्योंकि इसमें पैसा लगता है और यह प्रोसीजर विशेष रूप से एक इलेक्टिव प्रोसीजर (वैकल्पिक प्रक्रिया) के रूप में माना जाता है।

हॉस्पिटल में भर्ती होने को लेकर चिंता (is it safe fertility treatments in Covid-19)

आईवीएफ के बाद की स्थिति को लेकर जोड़े चिंता में है क्योकि अगर प्रेगनेंसी (is it safe fertility treatments in Covid-19) के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो वह हॉस्पिटल में बेहतर देखभाल नहीं पायेंगे क्योंकि हॉस्पिटल पहले से कोविड-19 मरीजों के बढ़ने से भरे हुए है और इस दौरान जब कोई व्यक्ति इमरजेंसी स्थिति में इलाज कराना चाहता है तो उसे कई प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए जोड़े इस तरह का कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं। इन सब स्थिति को सोच करके कपल्स को और ज्यादा चिंता हो रही है।