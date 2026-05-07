प्रेगनेंसी में यूरिन में झाग आना क्या है नॉर्मल? डॉक्टर से जानें कब घबराने की है जरूरत

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Kishori Mishra | Published : May 7, 2026 1:58 PM IST
गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। इसमें उल्टी-मतली आना सामान्य है। कुछ लोगों को यूरिन करते समय कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पेशाब में झाग आना शामिल है। कई प्रेग्नेंट महिलाएं इस तरह के लक्षणों का सामना करती हैं। ऐसे में उनके मन में सवाल उठता है कि क्या पेशाब में झाग आना नॉर्मल है? क्या मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? अगर आपके मन में इस तरह के सवाल हैं, तो आपके इस सवाल का जबाव हम इस लेख में देंगे। इसकी जानकारी के लिए हमने नारायणा हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. उषा अग्रवाल से बातचीत की है।
प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव और शरीर में बढ़ते ब्लड वॉल्यूम के कारण किडनी पर दबाव बढ़ाया जाता है। इस वजह से पेशाब के पैटर्न में बदलाव देखा जाता है। कई बार तेज धार में पेशाब आने या पानी की कमी होने पर झाग बनना सामान्य माना जाता है। यदि झाग हल्का और कभी-कभी दिखता है, तो इसे आमतौर पर चिंता का कारण नहीं माना जाता है। लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है।
प्रेगनेंसी में यूरिन में झाग आने के कई कारण बताए जाते हैं-
1. डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी - जब शरीर में पानी की मात्रा कम रखी जाती है, तो पेशाब ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाया जाता है। इससे झाग बनना देखा जाता है।
2. प्रोटीन का लीक होना - अगर पेशाब में प्रोटीन पाया जाता है, तो झागदार यूरिन देखा जाता है। इसे प्रोटीन्यूरिया कहा जाता है और यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है।
3. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन - यूटीआई होने पर पेशाब में बदलाव महसूस किया जाता है। इसमें झाग, जलन या बार-बार पेशाब आने की शिकायत शामिल की जाती है।
4. प्रीक्लेम्पसिया का संकेत - प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर और यूरिन में प्रोटीन की मौजूदगी को प्रीक्लेम्पसिया कहा जाता है। यह स्थिति गंभीर मानी जाती है और इसमें झागदार यूरिन एक संकेत के रूप में देखा जाता है।
हर झागदार यूरिन को सामान्य नहीं माना जाता है। कुछ स्थितियों में तुरंत डॉक्टर से सलाह ली जाती है-
इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिलताओं का संकेत दिया जाता है।
झागदार यूरिन से बचने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जाते हैं-
Disclaimer : प्रेगनेंसी में यूरिन में झाग आना कभी-कभी सामान्य माना जाता है, खासकर जब यह अस्थायी रूप से देखा जाता है। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार महसूस की जाती है या अन्य लक्षणों के साथ जुड़ी होती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाता है। सही समय पर जांच और देखभाल से मां और बच्चे दोनों की सेहत को सुरक्षित रखा जाता है।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.