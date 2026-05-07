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प्रेगनेंसी में यूरिन में झाग आना क्या है नॉर्मल? डॉक्टर से जानें कब घबराने की है जरूरत

प्रेग्नेंसी में अगर आपके यूरिन से झाग आ रहा है, तो इस स्थिति में आपको एक बार जांच की जरूरत होती है। इस लेख में हम डॉक्टर से जानेंगे प्रेग्नेंसी के दौरान यूरिन से झाग क्यों आता है?

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 7, 2026 1:58 PM IST

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Pregnancy Urine Foam

गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। इसमें उल्टी-मतली आना सामान्य है। कुछ लोगों को यूरिन करते समय कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पेशाब में झाग आना शामिल है। कई प्रेग्नेंट महिलाएं इस तरह के लक्षणों का सामना करती हैं। ऐसे में उनके मन में सवाल उठता है कि क्या पेशाब में झाग आना नॉर्मल है? क्या मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? अगर आपके मन में इस तरह के सवाल हैं, तो आपके इस सवाल का जबाव हम इस लेख में देंगे। इसकी जानकारी के लिए हमने नारायणा हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. उषा अग्रवाल से बातचीत की है।

क्या प्रेगनेंसी में झागदार यूरिन सामान्य माना जाता है?

प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव और शरीर में बढ़ते ब्लड वॉल्यूम के कारण किडनी पर दबाव बढ़ाया जाता है। इस वजह से पेशाब के पैटर्न में बदलाव देखा जाता है। कई बार तेज धार में पेशाब आने या पानी की कमी होने पर झाग बनना सामान्य माना जाता है।  यदि झाग हल्का और कभी-कभी दिखता है, तो इसे आमतौर पर चिंता का कारण नहीं माना जाता है। लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है।

झागदार यूरिन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

प्रेगनेंसी में यूरिन में झाग आने के कई कारण बताए जाते हैं-

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1. डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी -  जब शरीर में पानी की मात्रा कम रखी जाती है, तो पेशाब ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाया जाता है। इससे झाग बनना देखा जाता है।

2. प्रोटीन का लीक होना - अगर पेशाब में प्रोटीन पाया जाता है, तो झागदार यूरिन देखा जाता है। इसे प्रोटीन्यूरिया कहा जाता है और यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है।

3. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन - यूटीआई होने पर पेशाब में बदलाव महसूस किया जाता है। इसमें झाग, जलन या बार-बार पेशाब आने की शिकायत शामिल की जाती है।

4. प्रीक्लेम्पसिया का संकेत - प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर और यूरिन में प्रोटीन की मौजूदगी को प्रीक्लेम्पसिया कहा जाता है। यह स्थिति गंभीर मानी जाती है और इसमें झागदार यूरिन एक संकेत के रूप में देखा जाता है।

कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी माना जाता है?

हर झागदार यूरिन को सामान्य नहीं माना जाता है। कुछ स्थितियों में तुरंत डॉक्टर से सलाह ली जाती है-

  1. अगर आप झाग लगातार कई दिनों से देख रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें।
  2. पेशाब के साथ चेहरे और पैरों में सूजन महसूस होने पर एक बार डॉक्टर की सलाह लें।
  3. सिरदर्द, धुंधला दिखना या चक्कर आने की शिकायत हो तो एक्सपर्ट की मदद लें।
  4. ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
  5. पेशाब में जलन या दर्द महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिलताओं का संकेत दिया जाता है।

कैसे किया जाता है बचाव?

झागदार यूरिन से बचने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जाते हैं-

  • दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिया जाता है
  • नियमित रूप से प्रेगनेंसी चेकअप करवाया जाता है
  • ब्लड प्रेशर और यूरिन टेस्ट समय-समय पर करवाए जाते हैं
  • संतुलित और पौष्टिक आहार लिया जाता है
  • किसी भी असामान्य लक्षण को तुरंत नोटिस किया जाता है

Disclaimer : प्रेगनेंसी में यूरिन में झाग आना कभी-कभी सामान्य माना जाता है, खासकर जब यह अस्थायी रूप से देखा जाता है। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार महसूस की जाती है या अन्य लक्षणों के साथ जुड़ी होती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाता है। सही समय पर जांच और देखभाल से मां और बच्चे दोनों की सेहत को सुरक्षित रखा जाता है।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More