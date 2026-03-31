प्रेग्नेंसी में बीपी कैसे कंट्रोल करें? 4 टिप्स से हार्ट हेल्थ में हो सकता है सुधार

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BP Control Tips in Hindi: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर एक सबसे आम समस्या है। हाई बीपी, प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाली आम लेकिन गंभीर स्थिति होती है। हाई बीपी, मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रेग्नेंसी में हार्मोनल बदलाव, मोटापा और रक्त की मात्रा बढ़ने की वजह से बीपी बढ़ सकता है। प्रेग्नेंसी में बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर बीपी को कंट्रोल में न रखा जाए, तो इससे कई जटिलताएं विकसित हो सकती हैं। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ सामान्य टिप्स जरूर फॉलो करें। आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज (Dr. Archana Dhawan Bajaj, Gynaecologist and IVF expert, Nurture IVF) से जानते हैं प्रेग्नेंसी में बीपी कैसे कंट्रोल करें?
प्रेग्नेंसी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट महिलाओं को अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। इनमें वे सभी विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। प्रेग्नेंसी में नमक का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, इसमें सोडियम होता है जिससे बीपी बढ़ सकता है। प्रेग्नेंसी में जंक, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स खाने से भी बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, इससे बीपी को नियंत्रण में रखने में मदद मिल सकती है।
प्रेग्नेंसी में भले ही एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन, आपको प्रेग्नेंसी के दौरान हल्की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। प्रेग्नेंसी में एक्सरसाइज करने से योग और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। प्रेग्नेंसी के दौरान हैवी एक्सरसाइज करने से बचें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हार्ट हेल्थ भी बेहतर रहती है।
प्रेग्नेंसी में स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। तनाव, डिप्रेशन और चिंता ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रेग्नेंसी में बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए तनाव मुक्त रहें। इसके लिए आप योग, प्राणायाम और मेडिटेशन कर सकते हैं। शरीर को पूरा आराम दें और ओवरथिंकिंग से बचें। इस दौरान महिलाओं को मानसिक दबाव से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा स्ट्रेस में रहने से दिल की सेहत पर दबाव पड़ता है और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्ट्रेस में रहने से मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है।
स्वस्थ रहने के लिए नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंसी में आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इससे हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। अगर नींद पूरी रहेगी तो आप स्वस्थ और ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। प्रेग्नेंसी के दौरान बाईं करवट लेकर सोना फायदेमंद माना जाता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मददमिलती है। अगर आपकी रात में नींद पूरी नहीं होती है, तो आप नींद में भी एक पावर नैप ले सकती हैं। इससे आपको रिलैक्स फील होगा और सुस्ती भी दूर हो जाएगी।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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