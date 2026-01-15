डिलीवरी के बाद शरीर को रिकवर होने में कितना समय लगता है? डॉक्टर से समझिए

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Women Care Tips : मां बनना हर महिला का ख्वाब होता है, जिससे वह खुद को पूरा महसूस करती है। हालांकि, मदरहुड किसी भी तरह से आसान नहीं होता है। मां बनने के बाद एक महिला को कई बदलावों से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर्स की मानें, तो बच्चे के जन्म के समय महिला का शरीर इस कद्र टूट जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद मां का भी दूसरा जन्म माना जाता है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डिलीवरी के बाद एक महिला की बॉडी को रिकवर होने में कितना वक्त लगता होगा। खैर, इस आर्टिकल में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि डिलीवरी के बाद महिला को रिकवर होने में कितना समय लगता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डॉक्टर मनीषा सक्सेना से बातचीत की है। आइए जानते हैं इनसे विस्तार से-
अगर डिलीवरी नॉर्मल हुई है, तो महिला के शरीर को फिर से रिकवर होने में 3-4 हफ्ते लग जाते हैं। दरअसल, डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन, पहले कुछ महीनों में महिलाओं को ब्लीडिंग और पेट के निचले हिस्से में दर्द की अनुभूति होती है, जो असहनीय भी हो सकती है। ऐसे में महिला के शरीर को रिकवरी में हफ्तों से लेकर महीनों तक लग सकते हैं। ये रिकवरी निम्न प्रकार की हो सकती है-
शारीरिक बदलाव - डिलीवरी के बाद जो सबसे पहला बदलाव होता है, वह है शारीरिक बदलाव। दरअसल, इस दौरान शरीर में भारी बदलाव होते हैं, जैसे गर्भाशय का सिकुड़ना और अतिरिक्त तरल पदार्थ का निकलना। ऐसे में इस तरह की रिकवरी में काफी समय लग सकता है।
टांके - डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन, दोनों में ही टांके जरूर लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद योनि या पेरिनीअल (योनि और गुदा के बीच का हिस्सा) जो टांके लगते हैं, वे टांके 7-10 दिनों में ठीक हो जाते हैं। जबकि सी-सेक्शन के बाद जो टांके लगते हैं, वे ठीक होने में काफी वक्त लेते हैं। इसमें लगभग 12 हफ़्ते तक लग सकते हैं।
हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव: डिलीवरी के बाद हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव होना आम बात है। इसके कारण 'बेबी ब्लूज़' (हल्की उदासी) महसूस होना सामान्य है। हालांकि, हार्मोन्स वाली यह दिक्कत लगभग दो हफ्तों में ठीक हो जाती है।
वजन का धीमी गति से कम होना: डिलीवरी के बाद जिस चीज की सबसे धीमी गति से रिकवरी होती है, वह है वजन कम होना। दरअसल, गर्भावस्था के दौरान शरीर का वजन काफी बढ़ जाता है, जिसे कम होने में 6 से 12 महीने तक लग सकते हैं।
बालों का झड़ना: डिलीवरी के बाद बाल भी तेजी के साथ गिरने लगते हैं। बालों के गिरने का यह सिलसिला 6 महीने तक चल सकता है। हालांकि, बाद में बालों का झड़ना कम हो जाता है।
