क्या दिनभर AC में रहना आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है? ऐसे में क्या करना चाहिए?

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Air Conditioner Effects on Health: गर्मियों में एसी यानी एयर कंडीशनर राहत पाने का सबसे आसान और तेज तरीका लगता है ना? बाहर की तेज गर्मी से आते ही आप तुरंत एसी चला लेते हैं, जिससे तुरंत ठंडक मिल जाती है और ऐसा लगता है मानो जन्नत में पहुंच गए हों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिनभर एसी में रहना आपकी सेहत, खासकर इम्यूनिटी पर क्या असर कर रहा है? कई रिसर्च में यह बात साफ उभरकर सामने आई है कि लगातार ठंडी और बंद वातावरण में रहने से शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। अगर आपको भी गर्मियों में दिन-रात एयर कंडीशनर में रहने की आदत है, तो आपके लिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह यह आदत आपकी इम्यूनिटी को कमजोर बना रही है और अलग-अलग तरह की बीमारियों का खतरा आपके लिए बढ़ा रही है।
रिसर्च में सामने आया कि जब आप लगातार एसी में रहते हैं, तो आपका शरीर बाहरी तापमान के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता कम करने लगता है। इससे आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है और तापमान में हल्का बदलाव भी सर्दी-खांसी का कारण बनकर उभरता है। यही कारण है कि एसी में रहने वाले ज्यादातर लोगों (खासतौर पर बुजुर्गों व बच्चों) में इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। सरल शब्दो में कहें को एसी में रहना आपके बार-बार बीमार पड़ने का कारण हो सकता है।
एसी की हवा को वातावरण और आपको तो ठंडा कर देती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ नमी भी कम कर देती है, जिससे त्वचा और श्वसन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह सूखने लगते हैं। इससे गला खराब होना, एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा कई गुना अधिक तक बढ़ जाता है। AC में बैठे रहने के गंभीर नुकसान का एक प्रमुख कारण उसकी सूखी हवा भी हो सकती है।
खराब तरीके से साफ किए गए एसी में बैक्टीरिया और फंगस अधिक पनपते हैं, जो सांस के जरिए शरीर में जाकर इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाते हैं। असल में दिनभर बंद कमरे में रहने से ताजी हवा आपको नहीं मिल पाती, जिससे बैक्टीरिया और वायरस अधिक पनपते हैं। यह स्थिति इम्यूनिटी की कमजोरी का कारण बनती है।
(और पढ़ें - गर्मियों में किन बीमारियों काखतरा बढ़ सकता है?)
एसी के तापमान को आप हमेशा 24-26 डिग्री के बीच रखें और बीच-बीच में कमरे में बाहर की ताजी हवा भी आने लें। कमरे में ह्यूमिडिटी बनी रहे इसके लिए पानी से भरा बर्तन कमरे में रखें। साथ ही गर्मियों में खूब पानी पीएं और पौष्टिक आहार लें। नियमित रूप से एसी की सफाई भी कराएं, ताकि धूल और बैक्टीरिया उसमें जमा होकर ठंडी हवा के साथ आप तक न पहुंच सके।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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