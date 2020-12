Heartburn in Pregnancy:इन 5 तरीकों से सीने में जलन को दूर करें गर्भवती महिलाएं, बिना दवाओं को मिलेगी राहत

प्रेगनेंसी में अक्सर गर्भवती महिलाओं को हाथ-पैर में सूजन, मॉर्निंग सिकनेस और ब्रेस्ट में दर्द व सूजन होने की समस्या आम है, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अपच से सीने में जलन (heartburn in pregnancy) एक ऐसी समस्या है, जो गर्भवती माताओं को सोने नहीं देती। क्या आप भी इस स्थिति से परेशानी रहती हैं? जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है सीने में जलन (जिसे गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स और एसिड अपच भी कहा जाता है) आपकी ब्रेस्ट बोन के पीछे शुरू होनी वाली एक तेज सनसनाहट है, जो आपके गले को आपके पेट से जोड़नी वाली ट्यूब में होती है। कभी-कभी ये एसिड (heartburn in pregnancy) आपके गले के ऊपर भी आ सकता है। सीने में जलन महसूस करने वाले लोगों को ये परेशानी कई मिनटों से लेकर कई घंटों तक रह सकती है। इसके साथ ही आपको ये समस्याएं भी महसूस हो सकती हैंः

फूला हुआ महसूस करना

बार-बार डकार आना

मुंह में खट्टा स्वाद रहना

गले में खराश है

बार-बार खांसी

सीने में जलन (heartburn in pregnancy) का प्रमुख कारण है आपके द्वारा रात को खाया गया खाना (मसालेदार खाद्य पदार्थ सीने में जलन को बदतर बना सकते हैं)। इसके अलावा अगर आप तेज मिर्ची खाती हैं तो भी आपको सीने में जलन हो सकती है। लेकिन अब आप बिना किसी दवा के इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 तरीकों के बारे में जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान सीने में जलन की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे।

सीने में जलन को दूर करने के सिद्ध तरीकेः सीने में जलन असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन आप इन तरीकों से इसे शांत कर सकते हैंः

क्या खा रहे हैं उस पर गौर करें

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अम्लीय और मसालेदार भोजन पेट में अधिक एसिड बनाने (heartburn in pregnancy) का काम करते हैं। खट्टी चीजें, टमाटर, प्याज, लहसुन, कैफीन, चॉकलेट, सोडा, और अन्य अम्लीय खाद्य पदार्थों से बचें। इसके अलावा तले हुए या वसायुक्त खाद्य पदार्थों से भी दूरी बनाएं, ये पाचन को धीमा करते हैं।

दिन में तीन बार के बजाय अक्सर थोड़ा-थोड़ा खाएं (heartburn in pregnancy)

यह पेट को भारी होने से बचाने में मदद करता है और आपके पेट को जल्दी खाली करने की अनुमति देता है।

भोजन करते वक्त सीधे बैठें

आपकी मां अगर आपको इस बारे में बताती थीं तो वास्तव में बिल्कुल सही थीं और सिर्फ यहीं नहीं ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जिनके बारे में वह हमेशा सही होती हैं। गुरुत्वाकर्षण आपके भोजन को स्थिर रखने में मदद करेगा, जिसके कारण वह ऊपर नहीं चढ़ता है।

सोने से तीन घंटे पहले तक खाना न खाएं (heartburn in pregnancy)

लेटने से पहले पाचन को एक सही शुरुआत दें क्योंकि लेटने से आपका पेट खाली होने में समय लगाता है। अगर आप सोने से तीन घंटे पहले खाना खा लेते हैं तो ये आपको रात के वक्त होने वाली सीने में जलन (heartburn in pregnancy) को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

सोते समय अपने सिर को 6 से 9 इंच ऊपर उठाएं

इस ऊंचाई को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने कंधों के नीचे तकिए को रखकर या फिर एक विशेष प्रकार का तकिया खरीद कर अपने सिर के नीचे लगाएं। ऐसा करने से आपके खाने से बनने वाला एसिड ऊपर नहीं आता है और आपतो सीने में जलन की समस्या नहीं होती है।