बच्चे का सोच रहे हैं? तो पहले कराएं ये जरूरी टेस्ट, जानें कपल्स के लिए कौन-से टेस्ट हैं सबसे महत्वपूर्ण

प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले माता-पिता को कराने चाहिए कौन-कौन-से टेस्ट, पढ़ें पूरी डिटेल यहां।

Test before conceiving: बच्चे की प्लानिंग करने से पहले कपल्स को कुछ विशेष टिप्स दी जाती हैं। जैसे खुद को मेंटली और फिजिकली हेल्दी बनाना और स्मोकिंग या शराब पीनी की आदतें छोड़ देने की सलाह दी जाती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि गर्भधारण करने से पहले कुछ टेस्ट और चेकअप कराने की भी सलाह दी जाती है। गौरतलब है कि फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं के कारण लोगों के लिए माता-पिता बनने में समस्याएं आ सकती हैं और सही समय पर या सही तरीके से गर्भधारण करने में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले किसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट की मदद लें और उनकी सलाह के अनुसार आप अपनी प्रेगनेंसी से पहले कुछ जरूरी टेस्ट कराएं। गर्भधारण से पहले कपल्स को जो टेस्ट कराने पड़ते हैं उनमें से कुछ प्रमुख टेस्ट हैं ये-

फर्टिलिटी स्क्रिनिंग (Fertility Screening)

नेचुरल तरीके से गर्भधारण करने की संभावनाएं (chances of natural pregnancy) पता लगाने में यह टेस्ट बहुत मददगार साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब भी संभव हो कपल्स को फर्टिलिटी स्क्रिनिंग करानी चाहिए। इससे ना केवल लोगों को इस बात को समझने में मदद होती है कि प्राकृतिक तरीके से उनके लिए गर्भधारण (natural pregnancy) कर पाना कितना आसान या मुश्किल है वहीं, उन्हें प्रेगनेंसी की प्लानिंग ([ करने में भी मदद हो सकती है। यह टेस्ट उन कपल्स के लिए अधिक जरूरी है जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है और उनकी फर्टिलिटी लगातार कम हो रही है।

एग रिजर्व (Egg reserve)

अंडों की क्वालिटी और उनकी संख्या (quality of eggs) का पता लगाने के लिए एग रिजर्व टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। इसकी मदद से महिलाओं की प्रजनन क्षमता (fertility of women) को समझने में सहायता होती है। एग्स की संख्या के आधार पर डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी का प्लानिंग और सही तरीके के बारे में बताएंगे।

सीमेन अनालिसिस (Semen analysis)

पुरुषों में फर्टिलिटी का स्तर जांचने के लिए यह टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। इस टेस्ट में स्पर्म काउंट (sperm count) और स्पर्ट की मोटिलिटी (sperm motility) या उनकी सक्रियता को समझने की कोशिश की जाती है। गौरतलब है कि लो स्पर्म काउंट और लो स्पर्ट मोटिलिटी नपुंसकता का कारण बन सकती हैं।

You may like to read

हिमोग्लोबिन टेस्ट (Haemoglobin)

शरीर में हिमोग्लोबिन का स्तर कम होने पर भी प्रेगनेंट होने पर दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपके शरीर में हिमोग्लोबिन का स्तर कम होता है तो उसी आधार पर आपको अपनी डाइट में बदलाव (dietary changes to improve your haemoglobin) करने और हिमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने की सलाह दी जा सकती है। (importance of haemoglobin test before conceiving)

गर्भधारण से पहले ये टेस्ट कराना भी है जरूरी-

थायरॉयड टेस्ट (Thyroid tests)

ब्लड शुगर लेवल़ टेस्ट (Blood Sugar Level test before pregnancy)

लिवर और किडनी फंक्शन से जुड़े टेस्ट (Kidney function test)

कोविड के दौर में गर्भधारण और प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याएं बढ़ीं

वहीं कोरोना वायरस और अन्य मौसमी संक्रमण और बीमारियों के बीच लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे कपल्स और प्रेगनेंट महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए।