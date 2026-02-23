बच्चे के जन्म के बाद डिप्रेशन क्यों होता है और यह कितना खतरनाक है? Dr. Lipi Sharma

Delivery ke Baad Depression Kyu Hota Hai: डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होना आमतौर पर आम मान जाता है, लेकिन इस दौरान महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस लेख में गाइनेकोलॉजिस्ट कुछ जरूरी सलाह देंगे।

Depression After Delivery: प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को अलग-अलग फेज से गुजरना पड़ता है और ये फेज उसे शारीरिक और मानसिक बदलाव व अन्य परेशानियों से गुजारते हैं। लेकिन एक नया जीवन इस दुनिया लाने की खुशी में हर महिला गर्भधारण के दौरान इन सभी चुनौतियों से लड़ जाती है। लेकिन ये चुनौतियां सिर्फ गर्भधारण तक ही नहीं होती और ऐसा नहीं है कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद भी एक महिला के जीवन में बहुत सी चुनौतियां सामने होती हैं और इनमे से एक है डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे एक महिला के जीवन के लिए काफी परेशानी भरा समय बताते हैं, जिस दौरान उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करने के साथ-साथ अपने बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ता है।

बच्चे के जन्म के बाद डिप्रेशन क्यों होता है?

पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कोई एक कारण नहीं होता। यह शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारणों के मिले जुले प्रभाव से होता है। हर महिला में इसके अलग-अलग कारण देखे जा सकते हैं। हालांकि, प्रसव के बाद डिप्रेशन के प्रमुख कारणों में आमतौर पर निम्न शामिल है -

1. हार्मोन में बदलाव

डिलीवरी के बाद शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अचानक कम हो जाते हैं। इससे मूड बदलना, चिड़चिड़ापन और चिंता हो सकती है। थायराइड हार्मोन में बदलाव भी थकान और उदासी का कारण बन सकता है। कुछ महिलाएं प्रसव के बाद जो अवसाद महसूस करती हैं, वह आमतौर पर उनके हार्मोन्स में हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण भी हो सकता है।

2. नींद की कमी

नवजात शिशु की देखभाल के कारण मां की नींद पूरी नहीं हो पाती। लगातार नींद की कमी मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है और डिप्रेशन का खतरा बढ़ाती है। डिलीवरी के बाद एक महिला का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाता है और अपने साथ बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ता है, जिसके कारण कई बार ठीक से नींद नहीं आती है और ऐसे में डिप्रेशन का खतरा बढ़ने लगता है।

3. भावनात्मक दबाव

मां बनने के बाद जीवन में बड़ा बदलाव आता है। “अच्छी मां” बनने का दबाव, गलती करने का डर और नई जिम्मेदारियां तनाव बढ़ा सकती हैं। कुछ महिलाएं भावनात्मक रूप से काफी दबाव महसूस करती हैं और कई बार यह उनके लिए डिप्रेशन का एक कारण बन जाता है।

4. शारीरिक कमजोरी

प्रसव के बाद महिलाओं में कमजोरी देखी जा सकती है और यह कमजोरी कई बार कुछ महिलाओं के लिए डिप्रेशन का कारण भी बन जाती है। गर्भावस्था और प्रसव के बाद शरीर को ठीक होने में समय लगता है। दर्द, कमजोरी और थकान मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं और इससे कई बार महिला अवसादग्रस्त हो जाती है।

5. सहयोग की कमी

प्रसव के बाद महिलाओं का शरीर काफी हद तक अपने सगे-संबंधियों के सहयोग पर निर्भर हो जाता है और उसे लंबे समय तक मानसिक व शारीरिक रूप से सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर परिवार का सहयोग ठीक से नहीं मिल रहा है, पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव चल रहा है, आर्थिक हालत अच्छी नहीं है या फिर परिवार से जुड़ी कोई अन्य चिंता है या फिर अकेलापन है, ये सभी समस्याएं महिलाओं में भी डिप्रेशन का कारण बन सकती है।

6. पहले से मानसिक समस्या

महिलाओं के लिए यह फैक्टर समझना बहुत जरूरी है, अगर किसी महिला को पहले से ही डिप्रेशन की समस्या है तो डिलीवरी के बाद यह कुछ समय के लिए और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि डिलीवरी के बाद हार्मोन के स्तर में बदलाव या अन्य कोई भी समस्या अक्सर डिप्रेशन के लिए एक ट्रिगर का काम करती है।

बेबी ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या अंतर

यह सच है कि इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन ये दोनों स्थितियां अलग-अलग हैं। बेबी ब्लूज आमतौर पर डिलीवरी के कुछ दिनों बाद शुरू होता है और दो हफ्तों में ठीक हो जाता है। इसमें हल्की उदासी, मूड स्विंग और रोना शामिल है। वहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज्यादा गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला होता है। इसके लक्षण हो सकते हैं -

लगातार उदासी

किसी भी काम में मन न लगना

बहुत ज्यादा थकान

बच्चे से जुड़ाव महसूस न होना

खुद को बेकार या दोषी समझना

भूख में बदलाव

खुद को नुकसान पहुंचाने या बच्चे को नुकसान पहुंचाने के विचार

इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि प्रसव के बाद लगभग 2 हफ्तों तक थोड़ा बहुत डिप्रेशन के लक्षण होना आम बात हो सकती है और मरीज का खास ध्यान रखना और पारिवारिक सहयोग होना जरूरी होता है। लेकिन अगर ये लक्षण दो हफ्तों से ज्यादा समय तक रहते हैं या फिर रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर से डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

कितना खतरनाक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन

अगर इसका इलाज न कराया जाए, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन गंभीर रूप ले सकता है। इससे मां के स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ गंभीर मामलों में डिलीवरी के बाद इससे जूझ रही महिलाओं को आत्महत्या जैसे विचार भी आने लग सकते हैं। बहुत कम मामलों में पोस्टपार्टम साइकोसिस नाम की गंभीर स्थिति भी हो सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है।

मां के डिप्रेशन का असर बच्चे पर भी पड़ता है। इससे मां-बच्चे के रिश्ते और बच्चे के शुरुआती विकास पर असर हो सकता है। इसलिए यह सिर्फ मां के लिए ही नहीं बल्कि बच्चे के लिए भी खतरनाक माना जाता है। इसलिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन और बेबी ब्लूज दोनों के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ताकि जो महिलाएं प्रसव के बाद होने वाले डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और ज्यादा परेशान हैं उन्हें जल्द से जल्द मदद मिल सके।

समय पर इलाज क्यों जरूरी है?

यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज तो बेहद जरूरी है ही साथ ही साथ यह भी बहुत जरूरी है कि इसका इलाज समय रहते किया जाए। क्योंकि डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं का इलाज जितना देरी से होता है, उससे जटिलताएं उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अच्छी बात यह है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज संभव है। काउंसलिंग, थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप, जीवनशैली में सुधार और जरूरत पड़ने पर दवाइयों से काफी मदद मिलती है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाओं के साथ-साथ पारिवारिक सहयोग बेहद जरूरी है। हर महिला को डिलीवरी के बाद उसके अपनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मानसिक रूप से और शारीरिक सहयोग दिया जाना चाहिए, जिससे पोस्टपार्टम जैसी समस्याएं होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

बहुत सी महिलाएं इसे एक कमजोरी समझ लेती हैं, लेकिन यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है, जिसका सही समय पर सही इलाज होना बहुत जरूरी है। इसका सही समय पर सही इलाज तभी हो पाएगा जब महिलाएं इस पर खुलकर बात करना शुरू करेंगी और ऐसा करना ही मां व बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित है। इसलिए अपने और अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित व बेहतर भविष्य के लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी कंडीशन्स पर हमेशा खुलकर बात करें।