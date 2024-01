जेस्टेशनल डायबिटीज से बढ़ सकती हैं अजन्में बच्चे और मां की मुश्किलें, जानें प्रेगनेंसी में मधुमेह से बचने के उपाय

प्रेगनेंसी में महिलाओं को डायबिटीज होने का खतरा अधिक होता है। बढ़ा हुआ शुगर लेवल मां और पेट में पल रहे बच्चे की हेल्थ पर असर डाल सकता है।

Gestational Diabetes Symptoms: डायबिटीज भारत के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य संकट-सा है क्योंकि, भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और हर साल लाखों की संख्या में नये डायबिटीज मरीजों का पता चलता है। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज (Gestational Diabetes) भी काफी कॉमन है। आइए जानें मधुमेह के इस प्रकार के बारे में विस्तार से।

जेस्टेशनल डायबिटीज कितनी हानिकारक ? (How Gestational diabetes affects pregnancy)

जैसा कि गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। ऐसे में शरीर में हार्मोन्स के स्तर में भी उतार-चढ़ाव (Hormonal changes during pregnancy) आते हैं। हार्मोनल चेंज की वजह से शरीर का वजन बढ़ जाता है। बढ़े हुए वजन की वजह से बॉडी सेल्स पर असर पड़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस (Insulin resistance) जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इंसुलिन का सही तरीके से उत्पादन ना होने और इंसुलिन का इस्तेमाल ना होने के कारण डायबिटीज का रिस्क (risk of diabetes) बढ़ जाता है।

प्रेगनेंसी में डायबिटीज की बीमारी हो जाने के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के समय कई समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ भी हेल्दी प्रेगनेंसी संभव है। सही समय पर उपचार और सभी तरह की सावधानियां बरतने से आप प्रेगनेंसी में डायबिटीज को आसानी से मैनेज कर सकती हैं और साथ ही आप खुद और अपने बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती हैं।

जेस्टेशनल डायबिटीज के लक्षण क्या हैं? (Gestational Diabetes Symptoms)

एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रेगनेंसी में डायबिटीज के कुछ विशेष लक्षण (Symptoms of diabetes in pregnancy) दिखायी नहीं देते। लेकिन, शरीर में होनेवाले बदलावों और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की मदद से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है। वहीं, अधिकांश मामलों में प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में ब्लड शुगर टेस्ट (blood sugar test) कराने के बाद ही इस बीमारी का पता चल पाता है। हालांकि, प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने पर ये लक्षण दिखायी दे सकते हैं-

बहुत अधिक थकान महसूस करना ( Extreme Tiredness)

बार-बार पेशाब करने के लिए जाना (Frequent urination)

मतली और उल्टी (Nausea and vomiting)

जल्दी-जल्दी प्यास लगना (Increased thirst)

इन स्थितियों मे बढ़ता है डायबिटीज का रिस्क

अनियंत्रित वजन या मोटापा (Obesity)

हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां (heart disease)

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ( Polycystic ovarian syndrome )

( Polycystic ovarian syndrome ) हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure)

प्रीडायबिटीज (Pre-diabetes)

आलस और कसरत ना करने की आदत (Sedentary Lifestyle)

प्रेगनेंसी में डायबिटीज से बचने के उपाय क्या हैं? (How to prevent Gestational diabetes or diabetes during pregnancy)

संतुलित डाइट लें

प्रेगनेंट महिलाएं पौष्टिक और हेल्दी डाइट खाएं। अपनी डाइट में साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और हेल्दी-सीजनल फ्रूटस शामिल करें।

वजन को कम करें

शरीर का अतिरिक्त वजन डायबिटीज, हाई बीपी और अन्य लाइफस्टाइल डिजिजेज का खतरा बढ़ा सकता है। इसीलिए, अपना वजन नियंत्रित रखेंऔर मोटापा घटाएं।

नियमित कसरत करें

फिजिकली एक्टिव बनें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और शरीर में जमा ग्लूकोजक का भी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। जिससे ब्लड शुगर लेवल अंडर कंट्रोल रहता है।

स्ट्रेस कंट्रोल करें

प्रेगनेंसी में तनाव मां और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। इसीलिए, स्ट्रेस से बचें। तनाव से बचने के लिए थेरेपी, योग और मेडिटेशन करें। इन सबके साथ 8 घंटे की नींद सोएं और अल्कोहल (Alcohol consumption) और सिगरेट जैसी चीजों के सेवन से बचें।