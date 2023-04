Gestational Diabetes Impact On Baby : जेस्टेशनल डायबिटीज बन सकता है बर्थ डिफेक्ट्स का कारण, स्टडी में हुआ खुलासा

एक नयी स्टडी में देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान डायिबिटीज से पीड़ित महिलाओं के भ्रूण पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। (Gestational Diabetes Impact On Baby)

Gestational Diabetes Impact On Baby: डायबिटीज की बीमारी दुनियाभर में एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बनकर उभर रही है क्योंकि डायबिटीज के मरीजों की तादाद हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। टाइप 2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली लाइफस्टाइल डिज़िज़ बनकर उभरी है। वहीं, जेस्टेशनल डायबिटीज (Gestational Diabetes) के मामले और इसके दुष्परिणाम भी चिंता का विषय बन रहे हैं। एक नयी स्टडी में देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान डायिबिटीज से पीड़ित महिलाओं के भ्रूण पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और बच्चे का विकास (Development of fetus) बाधित होता है। (Gestational Diabetes Impact On Baby in Hindi)

मां को हो डायबिटीज तो बच्चे का विकास हो सकता है प्रभावित

इस स्टडी के परिणाम 'साइंस एडवांसेज' (Science Advances) जर्नल में प्रकाशित किए गए। इस स्टडी के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसीन (University Of Maryland School Of Medicine) के वैज्ञानिकों ने बच्चों में पाए जाने वाले बर्थ डिफेक्ट्स (Birth Defects) का पता लगाने के लिए चूहों पर अध्ययन किए। स्टडी के दौरान पाया गया कि, मां को डायबिटीज होने के कारण होनेवाले बच्चों में प्रीमैच्योर एजिंग (Pre-mature ageing) की संभावना बहुत अधिक होती है। अध्ययन के लिए चुनी गयी चूहिया के बच्चों में 8 दिनों में प्रीमैच्योर एजिंग के मार्कर पाए गए। वहीं, नॉन-डायबिटीक महिलाओं के बच्चों में ये मार्कर नहीं देखे गए। इसी तरह, जिन सेल्स में प्रीमैच्योर एजिंग मार्कर थे, उनसे ऐसे केमिकल्स का रिसाव देखा गया जो आसपास की सेल्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं।

प्री-मैच्योर एजिंग का रिस्क अधिक

आंकड़ों के अनुसार हर साल गर्भावधि डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित 6 करोड़ महिलाएं बच्चों को जन्म देती है। वहीं, आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज होने के कारण, लगभग 3-4 लाख भ्रूणों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट (neural tube defects) पाया जाता है। यह भ्रूण के दिमाग और रीढ़ के विकास से जुड़ी गड़बड़ी है। इस वजह से गर्भपात होने या बच्चे में गंभीर दिव्यांगता का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। (Gestational Diabetes Impact On Baby)