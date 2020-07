मां बनना हर महिला के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल के कारण अब मां बनने में भी कई तरह की समस्याएं आने लगी हैं। बढ़ता तनाव, अनियमित पीरियड्स, अल्‍कोहल में मौजूद टॉक्सिन, हाई या लो बीएमआई, अनहेल्दी डायट आदि कुछ ऐसे कारक हैं, जो प्रजनन क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी (Infertility in hindi) हमारी जीवनशैली की आदतों पर निर्भर करती है। सही आहार के साथ प्रजनन क्षमता (Fertility) को बेहतर किया जा सकता है। आपको बस यह पता होना चाहिए कि प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या खाना चाहिए (Foods to boost Fertility) और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। फर्टिलिटी लेवल (fertility level) बढ़ाने और कंसीव करने के लिए क्या खाना चाहिए जानिए यहां… Also Read - गर्मागर्म सांभर में छिपे हैं सेहत के कई राज, घर पर बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी डिश

प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए क्या खाएं

1 इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल (नई दिल्ली) की गायनोकोलॉजिस्ट एवं आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. सागरिका अग्रवाल कहती हैं, फॉलिक एसिड युक्त पदार्थों को अपने खाने (What to eat to improve fertility in hindi) में शामिल करें। पत्तियों वाली सब्जी जैसे पालक, मैथी आदि खाएं। इनमें विटामिन बी के साथ ही फॉलिक एसिड भी होता है, जो फर्टिलिटी को बेहतर बनाते हैं।

2 मैग्नीशियम और विटामिन बी हार्मोनल एक्टिविटी के सुधार के लिए ये दोनों ही चीजें बेहद जरूरी हैं।

3 जिंक का पर्याप्त मात्रा में सेवन प्रजनन क्षमता को बेहतर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4 विटामिन डी (Vitamin D) इम्‍यून‍ सिस्‍टम (Immunity) के सही तरह से काम करने के लिए बेहद जरूरी होता है।

5 विटामिन ई (Vitamin E) ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकने के लिए मददगार है। Also Read - अमिताभ बच्चन की सेहत पहले से बेहतर, हॉस्पिटल में फॉलो कर रहे हैं डब्लूएचओ के सुझाए डायट प्लान

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से प्रजनन क्षमता (foods to boost Fertility in hindi) बेहतर होती है। हरी सब्जियों में मौजूद आयरन, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट महिला को कंसीव करने में मदद करते हैं। Also Read - World Multiple Sclerosis Day 2020: मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज क्या है? कैसा हो मरीजों का खानपान

सूखे मेवे

जल्दी कंसीव करने के लिए महिलाओं को अपनी डायट में सूखे मेवों को शामिल करना बिल्कुल नहीं (foods to boost Fertility in women) भूलना चाहिए। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड (Omega 3 fatty acid) शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है।

फल

अगर आप जल्दी कंसीव करना चाहती हैं, तो फलों में संतरा, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और किवी जैसे फलों का रोजाना सेवन करें। इन फलों में मौजूद विटामिन सी फर्टिलिटी को बेहतर करता है।

रेशा युक्त आहार

अपने भोजन में रेशा युक्त आहार (Fiber rich diet) जैसे साबुत अनाज, गेहूं की रोटियां, ब्राउन राइस और बींस को जरूर शामिल करें। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ फर्टिलिटी को भी बेहतर बनाता है।

प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या ना खाएं

1 डॉ. सागरिका अग्रवाल कहती हैं कि कैफीन का अत्यधिक सेवन लंबे समय में बहुत हानिकारक (What not to eat to maintain fertility) होता है। जो लोग रोज पांच कप कॉफी के बराबर कैफीन का सेवन करते हैं, उन्हें कंसीव करने में ज्यादा समय लगता है।

2 धूम्रपान कंसीव करने की क्षमता को खराब करता है। गर्भपात होने के रिस्क को बढ़ाता है। यह भी कहा जाता है कि सिगरेट के धुएं में जो रसायन होता है, वह दंपत्तियों में कंसीव करने की क्षमता को खराब करता है। मारीजुआना (गांजा) और कोकेन से स्पर्म की संख्या घटती है और खराब स्पर्म की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इनके सेवन से भी दूरी बनाएं।

3 शराब का अधिक सेवन करने से भी बांझपन (Female infertility in hindi) की समस्या बढ़ती है। शराब पीने से शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है। विटामिन बी की कमी गर्भावस्था की संभावनाओं को कम करने का काम करती है।

4 ट्रांस फैट वाले फूड इनफर्टिलिटी (Infertility in hindi) को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ फूड जैसे चिप्स, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बेक्ड आइटम्स, फ्राइड फूड्स आदि इंफ्लेमेशन बढ़ाने के साथ ही इंसुलिन रजिस्टेंस को भी बढ़ा देते हैं। इस कारण से इनफर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाती है।

5 मोटापा (बीएमआई 30 से अधिक) एक महिला की प्रजनन क्षमता को कम करता है और गर्भपात एवं समय से पूर्व शिशु के जन्म (Premature birth) की संभावना को बढ़ाता है। 5 % से 10 % तक वजन घटने से ओव्यूलेशन और गर्भावस्था की दर में सुधार हो सकता है, इसलिए ऐसे आहार से दूरी बनाएं, जो वजन बढ़ाते हैं जैसे अधिक तेल-मसाला वाला खाना, प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा-बर्गर आदि।

6 खराब वसा और अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले खाने से परहेज करें।

