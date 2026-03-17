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प्रेग्नेंसी में क्यों जरूरी है फोलिक एसिड लेना? जानें किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

Folic Acid in Pregnancy: अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं तो डॉक्टर की सलाह पर फोलिक एसिड का सेवन शुरू कर दें। इससे बच्चे और मां की सेहत बेहतर बनी रहती है।

प्रेग्नेंसी में क्यों जरूरी है फोलिक एसिड लेना? जानें किन बातों का रखना चाहिए ध्यान
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Hrishikesh Pai

Written by Anju Rawat |Published : March 17, 2026 12:32 PM IST

Folic Acid in Pregnancy: अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं तो डॉक्टर की सलाह पर फोलिक एसिड का सेवन शुरू कर दें। इससे बच्चे और मां की सेहत बेहतर बनी रहती है।Folic Acid in Pregnancy: जब कोई कपल प्रेग्नेंसी प्लान करता है, तो उनके मन में कई सवाल होते हैं। इसमें से एक सवाल सबसे आम होता है कि प्रेग्नेंसी प्लानिंग के दौरान फोलिक एसिड लेना जरूरी होता है या नहीं? आपको बता दें कि फोलिक एसिड विटामिन बी9 का सिंथेटिक रूप है, जो शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण और डीएनए के विकास में अहम भूमिका निभाता है। आमतौर पर फोलिक एसिड को प्रेग्नेंसी के शुरुआती महीनों में लिया जाता है। लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट्स प्रेग्नेंसी प्लान करते समय भी फोलिक एसिड लेने की सलाह देते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भधारण से कम से कम एक से तीन महीने पहले से फोलिक एसिड का सेवन शुरू कर देना चाहिए। इससे भ्रूण का विकास प्रेग्नेंसी के शुरुआती हफ्तों में ही हो ने लगता है, जब महिला को पता भी नहीं होता है कि वह प्रेग्नेंट है।  आइए, The Bloom IVF Group के फाउंडर एंड मेडिकल डायरेक्टर डॉ. हृषिकेश डी. पाई (Dr. Hrishikesh Pai, Founder and Medical Director, The Bloom IVF Group) से जानते हैं कि प्रेग्नेंसी प्लान के दौरान फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना क्यों जरूरी है?

प्रेग्नेंसी में क्यों जरूरी है फोलिक एसिड?

फोलिक एसिड भ्रूण और मां, दोनों की सेहत लिए जरूरी होता है। जानें, इसके फायदे-

भ्रूण के लिए फोलिक एसिड के फायदे

भ्रूण के लिए फोलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। फोलिक एसिड भ्रूण में होने वाले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने में मदद करता है। आपको बता दें कि न्यूरल ट्यूब भ्रूण का वह हिस्सा होता है, जिससे बाद में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का विकास होता है।

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अगर प्रेग्नेंसी के शुरुआती चरण में शरीर में फोलिक एसिड की कमी होती है, तो बच्चे में स्पाइना बिफिडा या एनेनसेफली जैसे गंभीर जन्म दोषों का खतरा बढ़ सकता है।

इसलिए अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं, तो फोलिक एसिड का सेवन जरूर करें। साथ ही, अपनी डाइट में अन्य पोषक तत्वों को भी शामिल करें। इससे भ्रूण के मस्तिष्क और तंत्रिका-तंत्र का विकास तेजी से होगा।

मां के लिए फोलिक एसिड के फायदे

फोलिक एसिड भ्रूण की सेहत के साथ ही, मां के लिए भी बहुत जरूरी होता है।

  • प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ऐसे में फोलिक एसिड लेना फायदेमंद होता है। फोलिक एसिड, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है।
  • फोलिक एसिड लेने से प्रेग्नेंसी के दौरान एनीमिया रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
  • इससे थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याओं को भी कम करने में मदद मिलती है।
  • फोलिक एसिड प्लेसेंटा के विकास और भ्रूण को पर्याप्त पोषण पहुंचाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। इससे प्रेग्नेंसी की जर्नी को को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है।

प्रेग्नेंसी में क्या खाना चाहिए?

प्रेग्नेंसी में फोलिक एसिड लेना चाहिए, इसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखना भी जरूरी होता है।

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  • प्रेग्नेंसी में आपको हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। आप पालक और मेथी का सेवन करना चाहिए।
  • प्रेग्नेंसी में डाइट में चना और संतरा भी शामिल करें।
  • जो महिलाएं प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं, उनके लिए आमतौर पर प्रतिदिन लगभग 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड का सेवन करना उपयुक्त माना जाता है।
  • फोलिक एसिड प्रेग्नेंसी की शुरुआत के लिए एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है। अगर प्रेग्नेंसी से पहले से ही इसका सेवन शुरू कर दिया जाए, तो
  • भ्रूण के अंगों का विकास बेहतर तरीके से होता है। अगर कोई महिला गर्भधारण की योजना बना रही है, तो बैलेंस डाइट के साथ फोलिक एसिड सप्लीमेंट भी जरूर लें।

Highlights:

  • प्रेग्नेंसी प्लानिंग के दौरान फोलिक एसिड लेना जरूरी होता है।
  • फोलिक एसिड भ्रूण के विकास में मदद करता है।
  • प्रेग्नेंसी में बैलेंस डाइट लेना जरूरी होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More