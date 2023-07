एग फ्रीजिंग के दौरान छोटी सी भी गलती पड़ सकती है भारी, खुद एक्सपर्ट्स से जानें इस बारे में पूरी जानकारी

Egg freezing: आजकल महिलाएं एग अपने करियर को देखते हुए या अन्य कई कारणों से कम उम्र में मां बनना पसंद नहीं करती हैं। इसलिए एग फ्रीजिंग जैसी प्रोसेस की मदद ली जाती है, एक्सपर्ट्स से जानें एग फ्रीजिंग प्रोसेस के बारे में सब कुछ।

What should you know before freezing your eggs: एग यानी अंडे फ्रीज कराने का फैसला आपका अपना होता है और एक महिला कई कारणों से ऐसा फैसला ले सकती है। वे महिलाएं जो अपने करियर के लक्ष्यों, किसी बीमारी या अन्य व्यक्तिगत कारण की वजह से अभी गर्भधारण नहीं करना चाहतीं, वे अपने अंडे को फ्रीज करा सकती हैं। यह उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है जो अपनी फर्टीलिटी को संरक्षित रखना चाहती हैं, ताकि भविष्य में उनके मां बनने की संभावना बढ़ जाए। अगर आप भी एग फ्रीजिंग के बारे में सोच रहीं हैं तो आपको इसकी प्रक्रिया, सफलता दर एवं इससे जुड़े सभी पहलुओं को किसी अच्छे एक्सपर्ट से समझ लेना चाहिए, ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिले। डिपार्टमेंट ऑफ आईवीएफ एंड फर्टिलिटी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सोमा सिंह से एग फ्रीजिंग के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां दी जिसके बारे में जानना जरूरी है।

एग फ्रीजिंग क्या है

एग फ्रीजिंग को ऊसाईट क्रायोप्रीज़रवेशन भी कहते हैं, इस प्रक्रिया में महिला के अंडे को रिट्रीव कर फ्रीज कर दिया जाता है और भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रूप से स्टोर कर लिया जाता है। इस अंडां को ओवेरियन स्टिमुलेशन के द्वारा रिट्रीव किया जाता है, जिसमें ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए फर्टीलिटी ड्रग्स दिए जाते हैं, जिससे एक साथ कई अंडे बन जाते हैं। एक बार जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं, वैज़ाइना के माध्यम से नीडल के द्वारा उन्हें रिट्रीव कर लिया जाता है और फ्रीजिंग के बाद क्रायोटैंक में स्टोर कर लिया जाता है।

अंडा फ्रीज कराने के कारण

महिलाओं द्वारा अंडे फ्रीज कराने के पीछे आमतौर पर निम्न कारण हो सकते हैं -

कम उम्र में कैंसर/प्रीकैंसर की स्थिति, जिसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ रही हो

करियर या किसी अन्य कारण से महिला जो जल्दी मां नहीं बनना चाहती।

30 साल से अधिक उम्र की महिलाएं जो अपने करियर की वजह से, अकेले रहने/ तलाकशुदा होने की वजह से/ रिश्ते में स्थिरता नहीं होने की वजह से मां बनने के फैसले को स्थगित करना चाहती हैं, वे अपने अंडे को भविष्य के लिए फ्रीज कर सकती हैं।

महिला जिनमें किसी बीमारी या उपचार की वजह से ओवेरियन रिज़र्व खोने की संभावना होती है।

अंडा फ्रीज करने की प्रक्रिया

इसके लिए सबसे पहले महिला को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर महिला की मेडिकल हिस्ट्री की जांच करता है, आपकी अन्य ज़रूरी जांच करता है और फिर तय करता है कि आपके अंडे फ्रीज किए जा सकते हैं या नहीं।

अगला कदम है ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसमें ओवरीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए तकरीबन दो सप्ताह तक हॉर्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि कई अंडे बन जाएं। इस दौरान डॉक्टर आपके हॉर्मोन के स्तर पर निगरानी रखता है और अंडों के विकास पर निगरानी रखने के लिए अल्ट्रासाउंड भी करता है।

जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं, तब इन्हें रिट्रीव किया जाता है। यह प्रक्रिया एनेस्थिसिया देकर की जाती है। वैज़ाइना के ज़रिए नीडल से अंडों को रिट्रीव किया जाता है। इन्हें लैब में ले जाकर फ्रीज और स्टोर कर लिया जाता है।

एग फ्रीजिंग का सक्सेस रेट

अंडे फ्रीज होने की सफलता की दर कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे अंडे रिट्रीव करने का समय यानि महिला की उम्र, अंडों की संख्या और अंडों की गुणवत्ता। कम उम्र में अंडे फ्रीज करने से प्रक्रिया के सफल होने की संभावना बढ़ती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के मुताबिक अंडों के प्रत्येक रिट्रीवल साइकल पर फ्रीज किए गए अंडों से लाईव बर्थ की संभावना 30-50 फीसदी तक होती है।

एग फ्रीजिंग प्रोसेस की लागत

अंडे फ्रीज कराने की प्रक्रिया ज़्यादा महंगी नहीं है। यह क्लिनिक पर भी निर्भर करती है। भारत में एक एग फ्रीजिंग सायकल की लागत लगभग 1.5-2 लाख तक आती है। इस लागत में फर्टिलिटी की दवाएं, एग रिट्रीवल और स्टोरेज की फीस शामिल होती है।

एग फ्रीजिंग प्रोसेस के जोखिम

हालांकि यह किसी भी अन्य मेडिकल प्रक्रिया की तुलना में सुरक्षित एवं सरल है, लेकिन इसमें कई जोखिम भी हो सकते हैं। सबसे आम जोखिम है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। ओएचएसएस तब होता है जब ओवरी फर्टीलिटी की दवाओं के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती हैं और बहुत ही ज़्यादा अंडे बना देती हैं। इससे ओवरीज़ में सूजन और दर्द होने लगता है।

इसके अन्य जोखिम हैं इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और रिट्रीवल के दौरान ओवरीज़ को नुकसान पहुंचना। इसके अलावा यह जोखिम भी होता है कि अंडे फ्रीजिंग और थॉइंग के दौरान जीवित न रह सकें।

एग फ्रीजिंग के निष्कर्ष

अंडों की फ्रीजिंग उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प हैं जो अपनी फर्टीलिटी को बनाए रखना चाहती हैं और भविष्य में मां बनने की संभावना को बढ़ाना चाहती हैं। यह प्रक्रिया सुरक्षित है, लेकिन इसका फैसला लेने से पहले आपको फर्टीलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए ताकि आप यह तय कर सकें कि आपको यह प्रक्रिया करवानी चाहिए या नहीं।