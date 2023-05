Benefits Of Egg Freezing At Young Age: कम उम्र में एग फ्रीजिंग कराने के क्या फायदे हैं? स्पेशलिस्ट से जानिए सबकुछ

Importance of egg freezing at an early stage: कम उम्र में एग फ्रीजिंग करने के क्‍या फायदे हैं? जानिए इस तरीके से कैसे कंसीव करना होता है आसान, एक्सपर्ट से समझें सबकुछ.

Importance of egg freezing at an early stage : लेट प्रेगनेंसी मौजूदा समय में एक सच्चाई है और महिलाएं कई कारणों से 30 वर्ष या कई बार 40 वर्ष की उम्र के बाद गर्भधारण करने का फैसला लेती हैं। लेकिन, उम्र अधिक होने की वजह से कई बार महिलाओं के लिए कंसीव कर पाने में मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में मेडिकल साइंस की मदद से इजाद की गयीं कुछ तकनीकें महिलाओं के लिए वरदान की तरह साबित हो सकती हैं। ऐसा ही एक तरीका है एग फ्रीज़िंग का, जिसे कई महिलाओं ने अपने लिए चुना है। लेकिन लोगों के मन में इस प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल भी हैं जैसे एग फ्रीजिंग क्या है और इसे कब कराना चाहिए।

नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी, मुंबई की क्लिनिकल डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट रिप्रॉडक्टिव मेडिसिन, डॉ. ऋचा जगताप (Dr. Richa Jagtap, Clinical Director & Consultant Reproductive Medicine, NOVA IVF Fertility, Mumbai) ने बताया कि कितनी जल्दी या किस उम्र में एग फ्रीजिंग कराना महिलाओं के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। साथ ही जानें एग फ्रीजिंग प्रोसेस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। (Importance of egg freezing at an early stage In Hindi)

एग फ्रीजिंग तकनीक क्या है?

बता दें कि भारत में एग फ्रीजिंग पर चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ सेलिब्रिटीज ने इस मेथड से मां बनने की तैयारियों के बारे में बात की। पूर्व मिस वर्ल्ड डायना हेडन (Diana Hayden) और अभिनेत्री मोना सिंह (Mona Singh) ने एग फ्रीजिंग कराने की बात सार्वजनिक स्तर पर स्वीकार की और उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद उन्होंने खुद को चिंता मुक्त महसूस किया। क्योंकि उन्हें बढ़ती उम्र या बायोलॉजिकल क्लॉक (biological clock) में आने वाले बदलाव की चिंता और दबाव के बीच बच्चा प्लान करने की जल्दबाजी नहीं की और अपने काम पर ध्यान दे सकीं। वहीं, कुछ समय पहले पूर्व बिग बॉस फेम अभिनेत्री तनिषा मुखर्जी ने भी अपने एग फ्रीजकराने का खुलासा किया।

डॉ. ऋचा जगताप कही हैं कि, गर्भधारण के इस तरीके एग फ्रीजिंग का कॉनसेप्ट साल 2012 में चर्चा में आया जब,ASRM द्वारा घोषणा कर दी गयी कि एग फ्रीजिंग पर प्रयोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और महिलाएं अब इस तरीके की मदद ले सकती हैं। एग फ्रीजिंग उन महिलाओं के लिए एक अच्छा पर्याय है जो किसी वजह से फिलहाल मां नहीं बनना चाहती या प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई या उनका पार्टनर किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं उनके लिए एग फ्रीजिंगएक बड़ा सहारा साबित हो सकता है।

लोगों में एक फ्रीजिंग के बारे में जानने-समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है और वे इस पर्याय को अपना भी रहे हैं। डॉ. ऋचा कहती हैं कि,एग फ्रीजिंग की सलाह उन महिलाओं के लिए नहीं दी जाती जिनकी उम्र अधिक है। इसका अर्थ है कि कम उम्र में ही अंडों को सहेज लेना बेहतर होता है। जैसा कि, उम्र बढ़ने के साथ एग्स की क्वालिटी भी प्रभावित होती है। इसीलिए,एग फ्रीजिंग जितनी जल्दी की जाए उतना ही अच्छा है।

कम उम्र में महिलाओं को क्यों करानी चाहिए एग फ्रीजिंग?

डॉ. ऋचा जगताप के अनुसार, कम उम्र में एग फ्रीज कराने के कई फायदे हो सकते हैं जो महिलाओं को आगे जाकर मां बनने की दिशा में मददगार साबित हो सकते हैं। ये फायदे इस प्रकार हैं-

बेस्ट क्वालिटी एग को किया जा सकता है फ्रीज

एक्सपर्ट के अनुसार, कई बार कुछ बीमारियों के कारण महिलाओं के एग की क्वालिटी और संख्या में गिरावट आने लगती है। लेकिन, कम उम्र में फ्रीज कराए गए अंडों का इस्तेमाल इस तरह की बीमारियों से जूझ रही महिलाओं के लिए भविष्य में मातृत्व की राह आसान बना सकता है।

अधिक संख्या में एग किए जा सकते हैं स्टोर

डॉ.जगताप के अनुसार 20-40 वर्ष के आयु वर्ग में एग फ्रीज कराना ठीक होता है क्योंकि इसके बाद अंडों की संख्या भी कम हो जाती है। इसीलिए, अधिक मात्रा में अंडों को फ्रीज करने की सहूलियत आपको मिल सकती है।

समय के साथ क्वालिटी पर नहीं पड़ता फर्क

कम उम्र में अंडे फ्रीज करने से उनकी क्वालिटी भी बेहतर बनी रह सकती है, जिसे आप बाद में इस्तेमाल कर सकती हैं।

डॉ.ऋचा जगताप के सलाह देती हैं कि, एग फ्रीजिंग का मेथड अपनाने से पहले इसके बारे मेंकिसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट से इस बारे में विस्तार से चर्चा करें, पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें और एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार ही निर्णय लें।

