Causes Of Infertility: भारत में 14% कपल्स नहीं बन सकेंगे माता-पिता, एक्सपर्ट से जानें बढ़ती इंफर्टिलिटी के कारण और इसका इलाज

जानकारी की कमी, जागरूकता ना होने और खर्चीले इलाज के कारण कपल्स इंफर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने से बचते हैं वहीं, नपंसुकता या बांझपन जैसे मुद्दों से जुड़ी सामाजिक धारणाएं सबसे बड़ा कारण हैं जिनकी वजह से लोग इन विषयों पर बात नहीं करते और समय पर इसके इलाज से जुड़े फैसले नहीं ले पाते।

Causes Of Infertility: इंफर्टिलिटी या नपुंसकता एक नयी महामारी की तरह तेजी से दुनियाभर में फैल रही है। ना केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी कई कपल्स के लिए गर्भधारण कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंफर्टिलिटी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनियाभर के लोगों में सबसे कम किया जाता है। वहीं, इंडियन सोसायटी ऑफ असिस्टेड रिप्रॉडक्शन (Indian Society of Assisted Reproduction-ISAR) की एक रिपोर्ट में भी इस बताया गया कि, भारत में 10–14% से अधिक कपल्स ( infertility in Indian couples) इंफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं, हैरानगी की बात यह भी है कि इंफर्टिलिटी की समस्या से पीड़ित केवल 1% लोगों ने ही डॉक्टरी मदद ली।

यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. गोवर्धन रेड्डी ( Dr. Govardhan Reddy, Lead Consultant - Urology & Uro Oncology, Aster CMI Hospital, Bangalore) मानते हैं कि जानकारी की कमी, जागरूकता ना होने और खर्चीले इलाज के कारण कपल्स इंफर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने से बचते हैं वहीं, नपंसुकता या बांझपन जैसे मुद्दों से जुड़ी सामाजिक धारणाएं सबसे बड़ा कारण हैं जिनकी वजह से लोग इन विषयों पर बात नहीं करते और समय पर इसके इलाज से जुड़े फैसले नहीं ले पाते।

लम्बे समय तक हमारे देश में यही समझा जाता रहा है कि बांझपन या नपुंसकता एक ऐसी समस्या है जो केवल महिलाओं को ही होती है। लेकिन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च की मदद से यह पता चला है कि पुरुषों में भी नपुंसकता की दर (infertiliy in men) बहुत अधिक है। ऐसे में इंफर्टिलिटी के बारे में बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

इंफर्टिलिटी के कारण क्या हैं? (What are the causes of infertility?)

डॉक्टर के अनुसार नपुंसकता या इंफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं जैसे-

पुरानी चोट

पुरानी बीमारियां

खराब लाइफस्टाइल

मेडिकल डिसॉर्डर जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑटोइम्यून डिजिज, टेस्टिकल्स में ब्लॉकेज या सूजन

पर्यावरण से जुड़े कारण जैसे प्रदूषण, हेवी मेटल्स के सम्पर्क में आना, विषैले तत्व, रेडिएशन

लाइफस्टाइल से जुड़े कारण जैसे-अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग, ड्रग्स आदि

इंफर्टिलिटी का इलाज कैसे किया जा सकता है ? (How can male infertility be treated?)

दवाइयां

अधिकांश मामलों में दवाइयों की मदद से इंफर्टिलिटी बढ़ाने वाले कई कारणों का इलाज हो सकता है। जैसे इंफेक्शन, हार्मोनल डिसॉर्डर्स आदि। जहां एंटीबायोटिक दनाइयों की मदद से इंफे्क्शन ठीक हो जाता है वहीं हार्मोनल डिसॉर्डर के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की मदद ली जा सकती है।

सर्जरी

किसी तरह की गम्भीर स्थिति या ब्लॉकेज को हटाने के लिए सर्जरी की मदद ली जा सकती हैं।

रिप्रॉडक्टिव तकनीक

आईवीएफ ( in vitro fertilization) और स्पर्म इंजेक्शन (sperm injection ) जैसी तकनीकों की मदद से भी इंफर्टिलिटी की समस्या को कम किया जा सकता है।

