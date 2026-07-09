एग फ्रीजिंग कराने में कितना खर्च आता है? जानिए पूरी लागत और प्रोसेस

कीर्ति सेनन के एग फ्रीजिंग बयाान के बाद, एक बार फिर से यह विषय चर्चा में आने लगा है। इन चर्चाओं के बीच लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर इस प्रोसेस में कितना खर्च आता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं-

Medically Verified By: Dr. Ila Gupta

Egg Freezing

Egg Freezing Cost in India : कीर्ति सेनन ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह फैसला अपनी जिंदगी और फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए लिया था। उन्होंने फिल्म मिमी की शूटिंग के दौरान एग फ्रीजिंग कराने का फैसला लिया था और इसे अपने लिए एक जरूरी कदम बताया। उनकी इस बात ने भारत में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन और एग फ्रीजिंग को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है। मालूम हो कि आज कई महिलाएं करियर, हायर एजुकेशन, पर्सनल कारणों या सही समय पर मातृत्व चुनने की इच्छा के चलते एग फ्रीजिंग का ऑप्शन चुन रही हैं। पहले जहां एग फ्रीजिंग को सिर्फ उन महिलाओं के लिए एक ऑप्शन माना जाता था, जिन्हें कैंसर के इलाज से पहले अपनी फर्टिलिटी बचानी होती थी।

वहीं, अब यह प्रोसेस बड़े शहरों जैसे-मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में एक आम चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन एग फ्रीजिंग के बारे में सोचने वाली ज्यादातर महिलाओं के मन में सबसे पहला सवाल होता है, इस प्रक्रिया में कितना खर्च आएगा और इस खर्च में क्या-क्या शामिल होगा? भारत में एग फ्रीजिंग के एक पूरे साइकल की लागत, जिसमें डॉक्टर से कंसल्टेंट फीस, दवाएं, अंडों को निकालने की प्रक्रिया और पहले साल की स्टोरेज फीस मिलाकर, लगभग 1 लाख से 2.5 लाख तक शामिल हो सकती है। यही वजह है कि भारत फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए दुनिया के कई देशों की तुलना में एक किफायती विकल्प माना जाता है।

हालांकि, एग फ्रीजिंग की पूरी प्रोसेस को सिर्फ एक कीमत में समझना सही नहीं होगा। यह एक ऐसा प्रोसस है, जिसमें कई स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप के साथ अलग-अलग खर्च जुड़ता है। प्रिस्टीन केयर फर्टिलिटी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल में चेयरपर्सन एंड चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट डॉ. ईला गुप्ता से इस विषय को विस्तार से समझते हैं कि आखिर एग फ्रीजिंग के खर्च कितना आता है?

एग फ्रीजिंग में कितना आता है खर्च?

Egg Freezing Cost (Image Credit : ChatGPT)

1. शुरुआती जांच और डॉक्टर की फीस

एग फ्रीजिंग की शुरुआत फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से परामर्श के साथ होती है। डॉक्टर महिला की ओवरी रिजर्व और प्रजनन क्षमता की जांच करते हैं। इसके लिए आमतौर पर ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसी जांच की जाती हैं। शुरुआती कंसल्टेशन और जांच का खर्च लगभग 3,000 से 5,000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि, यह खर्च अलग-अलग शहरों, हॉस्पिटल और डॉक्टर पर निर्भर करता है।

2. ओवेरियन स्टिमुलेशन का खर्च

एग फ्रीजिंग प्रक्रिया का सबसे बड़ा खर्च हार्मोनल इंजेक्शन और दवाओं पर आता है। लगभग 10 से 12 दिनों तक हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि ओवरी एक ही साइकल में कई मैच्योर अंडे बना सके। इन दवाओं का खर्च महिला की उम्र, ओवरी रिजर्व और शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसमें 50,000 से 80,000 रुपये तक खर्च हो सकता है। इस दौरान बार-बार अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के जरिए अंडों की ग्रोथ की निगरानी की जाती है, जिसका अतिरिक्त खर्च लगभग 10,000 से 15,000 रुपये तक हो सकता है।

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3. एग रिट्रीवल प्रोसेस का खर्च

जब अंडे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तो उन्हें एक छोटी सर्जिकल प्रोसेस के जरिए निकाला जाता है। यह प्रोसेस आमतौर पर 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती है और ज्यादातर महिलाएं कुछ घंटों के बाद घर जा सकती हैं। इसके बाद हल्का दर्द या ऐंठन महसूस हो सकती है। एग रिट्रीवल प्रक्रिया का खर्च लगभग 20,000 से 40,000 रुपये तक हो सकता है।

4. अंडों को फ्रीज करने का खर्च

यह एग फ्रीजिंग का सबसे जरूरी स्टेप होता है, जिसे विट्रिफिकेशन कहा जाता है। इसमें अंडों को बहुत तेजी से फ्रीज किया जाता है। यह आधुनिक तकनीक पुराने स्लो-फ्रीजिंग तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इसमें अंडों के अंदर बर्फ के क्रिस्टल बनने की संभावना कम होती है, जिससे सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है।

एग फ्रीजिंग के बाद भी जारी रहता है खर्च

कई महिलाएं सिर्फ एग फ्रीजिंग की शुरुआती लागत को ध्यान में रखती हैं, लेकिन इसके बाद अंडों को सुरक्षित रखने का खर्च भी जुड़ा होता है। फ्रीज किए गए अंडों को लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में सुरक्षित रखा जाता है, जिसके लिए क्लीनिक हर साल स्टोरेज फीस लेते हैं। भारत में इसकी सालाना लागत लगभग 10,000 से 30,000 रुपये तक हो सकती है।

क्या एग फ्रीजिंग कराना फायदेमंद है?

आज कई महिलाएं अपनी हायर शिक्षा, करियर, व्यक्तिगत परिस्थितियों या सही समय और साथी का इंतजार करने के कारण मातृत्व को कुछ समय के लिए टालना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में एग फ्रीजिंग महिलाओं को अपनी फर्टिलिटी को सुरक्षित रखने का एक ऑप्शन देता है। यह प्रक्रिया उम्र बढ़ने के साथ कम होती नैचुरल फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में गर्भधारण की संभावनाओं को बनाए रखने में मदद कर सकती है।

Disclaimer : भारत में आधुनिक विट्रिफिकेशन तकनीक उपलब्ध होने के कारण यहां एग फ्रीजिंग की सुविधा कई अन्य देशों की तुलना में कम लागत में मिल सकती है। हालांकि, एग फ्रीजिंग का फैसला लेने से पहले महिलाओं को सिर्फ शुरुआती खर्च नहीं, बल्कि दवाओं, प्रोसेस, सालाना स्टोरेज फीस और फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर IVF के संभावित खर्च को भी ध्यान में रखना चाहिए।