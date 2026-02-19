क्या पीरियड्स से कुछ दिन पहले संबंध बनाने से प्रेग्नेंसी का चांस ज्यादा होता है?

क्या आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं? अगर हां और आप कंफ्यूज है कि पीरियड्स से कुछ दिन पहले संबंध बनाने से कंसीव कर सकते हैं या नहीं, तो आइए डॉक्टर से जानते हैं कि सच क्या है।

प्रग्नेंसी कंसीव करना हर महिला के लिए एक बड़ी बात होती है, खासकर उनके लिए जो लंबे समय से ट्राई कर रही हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। यह स्थिति ऐसी होती है कि महिलाएं बहुत ही अधिक तनाव से भी गुजरती हैं। ऐसे में अक्सर कुछ कपल को लगता है कि अगर वह पीरियड्स से पहले संबंध बनाएंगे तो उनके माता-पिता बनने के चांस बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है?

यह जानने के लिए हमने नेचर की आईवीएफ एक्सपर्ट और गानेकोलॉडिस्ट डॉक्टर अर्चना धवन बजाज से बात की। उन्होंने बताया कि 'यह सवाल बहुत आम है और अक्सर इसे लेकर कपल्स के बीच भ्रम भी रहता है। कई लोग मानते हैं कि पीरियड्स से ठीक पहले शारीरिक संबंध बनाने पर प्रेग्नेंसी का खतरा नहीं होता, जबकि कुछ को लगता है कि इसी समय गर्भ ठहरने की संभावना ज्यादा रहती है। मेडिकल दृष्टि से देखें तो इसका जवाब महिला के मासिक धर्म चक्र (Menstrual Cycle) और ओव्यूलेशन से जुड़ा है।' आइए हम इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

ओव्यूलेशन क्या होता है?

ओव्यूलेशन वह प्रक्रिया है, जिसमें महिला के अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलता है। यही वह समय होता है जब प्रेग्नेंसी की संभावना सबसे अधिक होती है। आमतौर पर 28 दिन के नियमित चक्र में ओव्यूलेशन अगली पीरियड डेट से लगभग 14 दिन पहले होता है। हालांकि, हर महिला का चक्र एक जैसा नहीं होता।

पीरियड्स से पहले संबंध और प्रेग्नेंसी का रिश्ता

अगर किसी महिला का मासिक चक्र नियमित है और ओव्यूलेशन पीरियड्स से काफी पहले हो चुका है, तो पीरियड्स से 1–2 दिन पहले संबंध बनाने पर प्रेग्नेंसी की संभावनाकम होती है। लेकिन इसे पूरी तरह 'सेफ पीरियड' मानना सही नहीं है।

इसका कारण यह है कि-

पुरुष के स्पर्म महिला के शरीर में 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं

कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन जल्दी या देर से हो सकता है

अनियमित पीरियड्स वाली महिलाओं में ओव्यूलेशन का सही समय अनुमान लगाना मुश्किल होता है वाली महिलाओं में ओव्यूलेशन का सही समय अनुमान लगाना मुश्किल होता है

अगर ओव्यूलेशन अपेक्षा से देर से हुआ हो और स्पर्म पहले से मौजूद हों, तो प्रेग्नेंसी की संभावना बन सकती है।

किन महिलाओं में रिस्क ज्यादा हो सकता है?

जिनके पीरियड्स अनियमित रहते हैं जिनका चक्र 21–24 दिन का होता है हाल ही में हार्मोनल बदलाव, तनाव या वजन में तेजी से बदलाव हुआ हो पीरियड ट्रैकिंग सही तरीके से न की जा रही हो इन स्थितियों में पीरियड्स से पहले संबंध बनाने पर भी गर्भ ठहर सकता है।

क्या इसे गर्भनिरोध का तरीका माना जा सकता है?

केवल कैलेंडर के हिसाब से 'सेफ डेज' पर भरोसा करना गर्भनिरोध का सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता। यह तरीका तभी कुछ हद तक काम करता है जब मासिक चक्र बहुत नियमित हो और सही ट्रैकिंग की जाए। फिर भी इसमें असफलता की संभावना रहती है।

प्रेग्नेंसी से बचने के लिए क्या करें?

अगर प्रेग्नेंसी नहीं चाहती हैं, तो-

कंडोम जैसे बैरियर मेथड का इस्तेमाल करें

डॉक्टर की सलाह से गर्भनिरोधक उपाय अपनाएं

इमरजेंसी पिल का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर करें

आखिर में डॉक्टर ने दी सलाह

डॉक्टर ने कहा कि 'पीरियड्स से कुछ दिन पहले संबंध बनाने पर प्रेग्नेंसी का चांस आमतौर पर कम होता है, लेकिन शून्य नहीं। महिला का मासिक चक्र, ओव्यूलेशन का समय और शरीर की व्यक्तिगत स्थिति इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए सुरक्षित यौन संबंध और सही जानकारी ही अनचाही प्रेग्नेंसी से बचाव का सबसे भरोसेमंद तरीका है।'

Highlights

पीरियड्स से पहले संबंध बनाने से प्रेग्नेंसी के चांस कम होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं।

यह महिला के मासिक धर्म चक्र (Menstrual Cycle) और ओव्यूलेशन से जुड़ा है।

पीरियड्स से पहले संबंध बनाना 'सेफ पीरियड' मानना सही नहीं है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।