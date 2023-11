बिना प्रेगनेंसी किट खरीदे घर में ऐसे चेक करें प्रेगनेंसी, पीरियड मिस होने से पहले ही मिल जाएगी खुशखबरी

ये टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर से चेक कराएं और जरूरी टेस्ट कराने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें।

How to confirm pregnancy without pregnancy test: पीरियड्स मिस होने के बाद सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए या नहीं। जैसा कि पीरियड्स मिस होना प्रेगनेंसी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है वहीं शरीर में होने वाले कुछ बदलावों से भी प्रेगनेंसी का पता आसानी से चल सकता है। हालांकि, प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन के लिए प्रेगनेंसी किट और ब्लड टेस्ट जैसे तरीकों पर लोगों को अधिक विश्वास होता है। लेकिन, प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करने से पहले भी प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है वह भी बहुत आसानी से। इस लेख में पढ़ें ऐसे तरीकों के बारे में जो बिना प्रेगनेंसी किट के ही आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म कर सकते हैं। हालांकि, ये टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर से चेक कराएं और जरूरी टेस्ट कराने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। (checking pregnancy at home)

प्रेगनेंसी किट के बिना प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर सकते हैं? (Pregnancy test at home)

​शैंपू से प्रेग्‍नेंसी टेस्‍ट (Shampoor pregnancy test at home)

आपने भी ऑनलाइन वीडियोज और सोशल मी़डिया रील्स में इस बारे में सुना ही होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट के बिना भी गर्भवती महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी का पता लग सकते हैं। ऐसा ही एक तरीका है शैम्पू टेस्ट। शैम्पू की मदद से प्रेगनेंसी टेस्ट करने का तरीका ये रहा-

सुबह उठने के बाद सबसे पहला जो यूरीन पास किया जाता है उसी की मदद से यह टेस्ट किया जाता है।

एक प्लास्टिक का कंटेनर लें और यूरीन टेस्ट के लिए उसमें सैम्पल लें।

अब एक दूसरे कंटेनर में थोड़ा-सा पानी लें।

पानी में थोड़ा-सा शैम्पू मिलाएं और इसे मिक्स करके झाग बनाएं।

फिर, इस पानी में यूरीन की कुछ बूंदें डालें।

यूरीन और शैम्पू मिक्स होने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसी से प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट तय होता है।

ऐसा दावा किया जाता है कि अगर यूरीन मिलाने के बाद और अधिक झाग बनने लगे तो यह प्रेगनेंसी का टेस्ट हो सकता है।

वहीं, अगर शैम्पू-पानी के मिश्रण में कोई प्रतिक्रिया ना हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव माना जाता है।