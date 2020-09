Pregnancy diet in hindi: प्रेग्नेंसी के दिनों में हर स्त्री (Pregnant women) को अपने खानपान का खास ख्याल रखना चाहिए। हेल्दी डायट (Diet during pregnancy) ना सिर्फ आपके लिए जरूरी है, बल्कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु के संपूर्ण विकास के लिए भी जरूरी होता है। गर्भावस्था के पूरे नौ महीने शरीर को हर तरह के पोषक तत्वों (important nutrients during pregnancy) की जरूरत होती है, ताकि आप फिट (Pregnancy Fitness) और स्वस्थ रह सकें। प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। ऐसे में न्यूट्रिशन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन (Healthy eating in pregnancy) करना चाहिए। हेल्दी डाइट (Pregnancy diet in hindi) लेने से डिलीवरी के बाद वजन कम करना भी आसान हो जाता है। जानें, प्रेग्नेंसी के दिनों में किन पोषक तत्वों (Nutrition in Pregnancy) और खाद्य पदार्थों को डायट में जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके… Also Read - नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2020: सप्ताह के 7 दिन पिएं ये 7 जूस, शरीर को मिलेगा भरपूर पोषण

गर्भावस्था के दौरान जरूर लें ये 8 पोषक तत्व

फॉलिक एसिड

आयरन

कैल्शियम

विटामिन डी

आयोडिन

डीएचए, जिंक

प्रोटीन Also Read - कुपोषण मिटाने के लिए मिड डे मील में बांटे जाएंगे अंडे, जानें अंड़ो से मिलते हैं कौन-से पोषक तत्व

प्रेग्नेंसी में क्या खाएं (Pregnancy diet tips)

1 डेयरी प्रोडक्ट्स करें भोजन में शामिल

भ्रूण के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम का सेवन (Pregnancy diet in hindi) जरूरी होता है। कैल्शियम और प्रोटीन के लिए डेयरी प्रोडक्ट का सेवन फायदेमंद होता है। डेयरी प्रोडक्ट में प्रोटीन और कैल्शियम के अलावा विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक और फॉस्फोरस के साथ प्रोबायोटिक भी होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। Also Read - National Nutrition Week 2020: वेट लॉस ही नहीं शरीर का पोषण भी करते हैं चिया सीड्स, जानें क्यों माना जाता है इन्हें हेल्दी

2 हरी सब्जियों की ना हो कमी

पत्ती वाली सब्जियों और ब्रोकली में पर्याप्त मात्रा में फाइबर, विटामिन के, विटामिन ए, फोलेट, आयरन और पोटेशियम होता है जो इम्यून सिस्टम और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। इन सब्जियों में उच्च मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो गर्भवती महिला को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह फूड बच्चे के वजन कम होने के खतरो को भी कम करता है।

3 अंडा खाएं हर दिन एक

गर्भावस्था के दौरान अंडे का सेवन फायदेमंद होता है। अंडे में महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। जो मां के साथ-साथ बच्चे के लिए भी फायदेमंद होते हैं। एक अंडे में 77 कैलोरी के साथ, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल होते हैं। यह मिनरल बच्चे के दिमाग के लिए फायदेमंद होता है।

4 शकरकंद भ्रूण के विकास के लिए जरूरी

शकरकंद में मौजूद बीटा-केरोटिन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक शकरकंद में 100-150 ग्राम बीटा-केरोटिन होता है।

5 ड्राई फ्रूट्स भी है आपके लिए हेल्दी

सूखे मेवों से भी ताजे फल जितने पोषक तत्व मिलते हैं। सूखे मेवों में विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम भी होते हैं, जो मां के साथ बच्चे के स्वस्थ विकास में मदद करता है।