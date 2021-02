Cornflakes Benefits in Pregnancy in Hindi: प्रेग्नेंसी में महिलाओं को कई तरह की समस्याएं होती हैं जैसे उल्टी, जी मिचलाना, थकान, सुस्ती, पेट व कमर दर्द आदि। इन सभी से बचने के लिए जरूरी मिनरल्स, विटामिन, आयरन, प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी हो जाता है। नौ महीने स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट बेहद जरूरी है, इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु का भी शारीरिक विकास सही से होगा। प्रेग्नेंसी में दिन की शुरुआत हेल्दी नाश्ते से करनी चाहिए। हेल्दी नाश्ते में जब भी कुछ झटपट खाने की बात आती है, तो लोग सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स (cornflakes in hindi) को ही चुनते हैं।हालांकि, कई महिलाएं कॉर्नफ्लेक्स खाने से बचती हैं, क्योंकि क्वालिटी और फायदों के बारे में पता नहीं होता। बाजार में उपलब्ध कई कॉर्न फ्लेक्स की क्वालिटी सही नहीं होती, ऐसे में अच्छी कंपनी और गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही कॉर्नफ्लेक्स का सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं, प्रेग्नेंसी में कॉर्नफ्लेक्स के सेवन से होने वाले फायदे, कॉर्नफ्लेक्स में मौजूद पोषक तत्व और खाने का सही तरीका (kya pregnancy me cornflakes khana chahiye)…. Also Read - Castor Oil in Pregnancy: प्रेग्नेंसी में कैस्टर ऑयल का सेवन करना चाहिए या नहीं? जानिए, फायदे-नुकसान और इस्तेमाल का सही तरीका

क्या है कॉर्नफ्लेक्स? (What is Cornflakes?)

कॉर्नफ्लेक्स (cornflakes in hindi) एक अनाज है, जिसे नाश्ते में अधिक खाते हैं। यह कॉर्न के गुच्छे को टोस्ट करके तैयार किया जाता है और यह कैलोरी में कम होता है। बावजूद इसके यह एक हेल्दी फूड है। इसे और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें आप फल और सूखे मेवे भी मिलाकर खा सकते हैं। मार्केट में यह पैकेट में उपलब्ध होता है, जिसे आप दूध और चीनी मिलाकर खाते हैं। यह कई फ्लेवर में मौजूद होता है, जैसे नमक, शुगर फ्रोस्टेड, आमंड फ्लेवर्ड, स्ट्रॉबेरी, केला, आम, शहद आदि। Also Read - अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर ज्‍यादा कॉन्फिडेंट हैं करीना कपूर, फैंस को बताई तैमूर के जन्‍म से पहले की दिलचस्‍प बातें

कॉर्नफ्लेक्स में मौजूद पोषक तत्व (Nutritional Value Of Cornflakes?)

कॉर्नफ्लेक्स को मकई से तैयार किया जाता है। मकई एक हेल्दी और कई पोषक तत्वों से भरपूर अनाज है। जब आप दूध में मिलाकर कॉर्नफ्लेक्स खाती हैं, तो इसमें मौजूद पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। कॉर्न फ्लेक्स में डायटरी फाइबर भी होता है। इसके अलावा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आयरन, सैचुरेटेड फैट, राइबोफ्लेविन जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाएं जाते हैं। ये सभी तत्व एक गर्भवती महिला के लिए पूरे 9 महीने स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कॉर्नफ्लेक्स फैट फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी होता है। कुछ ब्रांड्स में मिनरल्स और विटामिंस भी भरपूर होते हैं। एक कप लगभग 25 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स में कैलोरी 95, कार्बोहाइड्रेट्स 21 ग्राम, प्रोटीन, शुगर 3 ग्राम के आसपास मौजूद होते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि कॉर्न फ्लेक्स एक ऐसा हेल्दी फूड है, जिसका सेवन कोई भी यहां तक कि प्रेग्नेंसी में भी किया जा सकता है। Also Read - करीना कपूर प्रेग्नेंसी में कर रही हैं डांस, वीडियो हुआ वायरल, क्या गर्भावस्था में डांस करना सुरक्षित है? जानिए इसके फायदे, नुकसान, सावधानियां

प्रेग्नेंसी में कॉर्नफ्लेक्स खाने के फायदे (Cornflakes benefits in pregnancy in Hindi)

1 अनाज चाहे कोई भी हो, सभी कई सेहत लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए, जो महिलाएं मां बनने वाली हैं, उन्हें हेल्दी ब्रेकफास्ट में अनाज को जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसे में आप दूध-कॉर्नफ्लेक्स का सेवन कर सकती Cornflakes Benefits in Pregnancy in Hindi हैं।

2 यदि आप अच्छी क्वालिटी का कॉर्न फ्लेक्स खाती हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा। इसमें मौजूद प्रोटीन गर्भ में पल रहे शिशु की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास भी सही तरीके से होता है। कॉर्न फ्लेक्स में मौजूद फाइबर शरीर के टॉक्सिंस को भी बाहर निकालने में मदद करता है।

3 कॉर्नफ्लेक्स में आयरन, फाइबर, नियासिन, राइबोफ्लेविन और थियामिन होता है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इसे एक शानदार भोजन बनाते हैं।

4 कॉर्नफ्लेक्स में सॉल्युबल और इन्सॉल्युबल फाइबर होता है, जो फैट को बर्न करता है। ऐसे में इसके नियमित सेवन से गर्भावस्था में आपका वजन अधिक नहीं बढ़ेगा। डिलीवरी के बाद भी आप वजन घटाने के लिए इसे खा सकती हैं।

5 गर्भावस्था के दिनों में वजन को कंट्रोल में रखने के लिए कॉर्नफ्लेक्स खाना एक आइडियल फूड होगा। इसमें फॉलिक एसिड भी होता है, जो जन्म देने (डिलीवरी के दौरान) के समय किसी भी तरह के रिस्क को कम करता है। बच्चे में भी किसी भी तरह की शारीरिक समस्याएं (Health benefits of Cornflakes in Pregnancy in Hindi) नहीं होने देता है।

6 कॉर्नफ्लेक्स फाइबर से भरपूर होता है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए काफी हेल्दी होता है। यह ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और कब्ज नहीं होने देता है। फाइबर से भरपूर होने के कारण आप हेमोरॉएड (Haemorrhoids) से भी बची रहेंगी।

यूं करें गर्भावस्था में कॉर्न फ्लेक्स का सेवन

कोशिश करें कि सुबह के समय कॉर्न फ्लेक्स खाएं। एक कटोरी कॉर्न फ्लेक्स खाने से आपको दिन भर ऊर्जा महसूस होगा। इसे और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए आप पसंदीदा फल, शहद, ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, काजू, बादाम भी मिलाकर खा सकती हैं।

