करीना कपूर ने कहा 'फर्स्ट टाइम मदरहुड' नहीं था आसान, तैमूर की परवरिश के समय आयीं ये तकलीफें

Challenges First Time Mothers Face: बॉलीवुड एक्ट्रेस और 2 बच्चों की मां बन चुकी करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी के दौरान खूब चर्चा बटोरी। वह, प्रेगनेंसी के दौरान फिटनेस और वर्कआउट से लेकर डाइट, बेबी केयर और पोस्ट-प्रेगनेंसी फिटनेस (Post-Pregnancy Fitness) के बारे में भी करीना कपूर ने हमेशा खुलकर बात की। वही, प्रेगनेंसी से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में करीना कपूर ने एक किताब भी लिखी जिसमें, उन्होंने यह भी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें किस तरह की समस्याएं आयीं। करीना ने लिखा कि अब दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उन्हें कई ऐसे काम आ गए हैं जो पहले नहीं आते थे। जैसे बच्चे की नैपी या डायपर बदलना और उसकी साफ-सफाई का ख्याल रखना। (Challenges First Time Mothers Face In Hindi.)

डायपर बदलने में आती थी मुश्किल

बता दें कि करीना कपूर के 2 बच्चे हैं। करीना और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के बड़े बेटे तैमूर (Taimur) का जन्म 2016 में हुआ था जबकि, करीना कपूर के छोटे बेटे के नामजहांगीर (Jahangir) रखा गया है जिसका जन्म फरवरी 2021 में हुआ था। अपनी किताब 'प्रेग्नेंसी बाइबल' में करीना ने लिखा कि शुरुआत में वह खुद को 'परफेक्ट मॉम नहीं मानती थीं' क्योंकि उन्हें बच्चे की देखभाल से जुड़ी कई बातें नहीं पता थीं इसीलिएप्रेगनेंसी के बाद करीना को कई प्रॉब्लम्ससे दो-चार होना पड़ा। यहां तक कि उन्हें तैमूर को सही तरीके से डायपर पहनाना और बच्चे की पॉटी साफ करना भी नहीं आता था।

न्यू मदर्स को आती हैं ये समस्याएं

करीना कपूर की ही तरह ही पहली बार मां बननेवाली अधिकांश महिलाओं को बच्चे की देखभाल, अपनी हेल्थ और डायट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। ऐसी ही सबसे कॉमन समस्याओं के बारे में हम लिख रहे हैं यहां, अगर आपके आसपास कोई न्यू मदर है तो उनकी मदद करें और उन्हें इन कामों को आसानी से निपटाने के लिहाज से गाइड करें। (Challenges First Time Mothers Face)

बच्चे को सुला पाना नयी मांंओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

बेबी के लिए ब्रेस्टफीडिंग फायदेमंद है लेकिन, ज़्यादातर मांओं के लिए शुरूआत में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वह बच्चे को सही तरीके से फीड कैसे कराएं। इसी तरह बच्चे को कितनी बार और कितनी देर तक ब्रेस्टफीड कराना है यह सब भी समझ पाना एक चुनौती होता है।

बच्चे की देखभाल के साथ खुद की नींद पूरी कर पाना भी उन महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है जो हाल ही में मां बनी हैं।

खुद के लिए वक़्त नहीं मिल पाता और महिलाओं को समझ भी नहीं आता कि खुद के समय कैसे निकालें।