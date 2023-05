क्या कुछ विटामिन बढ़ा सकते हैं जुड़वा बच्चे (Twin Babies) का चांस? जानें एक्सपर्ट की राय

What vitamins help conceive twins: ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं और कई शोध बताते हैं कि फोलेट जैसे विटामिन का सेवन इसकी संभावना बढ़ा सकते हैं। लेकिन, एक्सपर्ट से जानते हैं सच क्या है।

जुड़वा बच्चे कैसे पैदा करें (how to get twins pregnancy), ये सवाल अक्सर लोग करते हैं। पर ये एक बायोलोजिकल प्रोसेस है, जिसमें दो स्थितियां आमतौर पर जिम्मेदार होती हैं। जैसे कि, अगर फर्टिलाइजेशन के समय यूटरेस में दो अंडे मौजूद हों या फिर फर्टिलाइज होने के बाद अंडे दो भ्रूण में बंट जाए तो, जुड़वा बच्चे वाली प्रेगनेंसी (twin pregnancy) होती है। पर कुछ शोध बताते हैं कुछ विटामिन का सेवन जुड़वा बच्चे पैदा ( What vitamins help conceive twins) करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि फोलेट। पर, डॉक्टर के अनुसार यह बात कितनी सही है? आइए जानते हैं Dr. Uma Vaidyanathan Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Fortis Hospital, Shalimar Bagh से। पर उससे पहले जानते हैं इससे जुड़े शोध के बारे में।

क्या फोलेट का सेवन जुड़वा बच्चे पैदा करने में मदद कर सकता है?

एक साइंस मैगजीन (New Scientist)में एक शोध के बारे में बताया गया है 2569 महिलाएं जिन्होंने फोलिक एसिड का सेवन किया उनमें से 2.8 प्रतिशत बच्चे जुड़वा थे। कहा गया कि ये मंटिपल ओव्यूलेशन के कारण हुआ। हालांकि, कारण स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में टिम ने अन्य कारणों का पता लगाने की कोशिश की। बताया गया कि फोलिक एसिड (pregnancy twins folate) किसी तरह कई ओव्यूलेशन या एक से अधिक अंडे के फर्टिलाइजेशन और प्लांटेशन की संभावना को बढ़ा देता है। लेकिन डॉक्टर इसे गलत बताते हैं। कैसे, जानते हैं।

क्या है डॉक्टर की राय?

Dr. Uma Vaidyanathan की मानें, तो फोलेट का सेवन(folate in pregnancy) जुड़वा बच्चे पैदा करने से बिलकुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। फोलिक एसिड एक जरूरी विटामिन है जिसे हम गर्भ में पल रहे बच्चे (भ्रूण) में न्यूरल ट्यूब दोषों (neural tube defects) को रोकने के लिए लेने की सलाह देते है। इसलिए ऐसे शोध या दावे जो बताते हैं कि फोलेट जुड़वां बच्चे पैदा करने में मदद करता है, ये बिलकुल गलत है।

जुड़वा प्रेगनेंसी के मामले IVF प्रेगनेंसी में और एडवांस मैटरनल एज में ज्यादा देखे जा सकते हैं। यहां तक कि जुड़वा प्रेगनेंसी में बच्चों के बढ़ने के कारण फोलेट की जरुरत बढ़ जाती है लेकिन, हम इसकी खुराक नहीं बढ़ाते हैं। दुनिया भर में इसकी खुराक मानक है। सिंगल प्रेगनेंसी हो या जुड़वा प्रेगनेंसी फोलेट सप्लीमेंट हर प्रेगनेंसी में एडवाइस की जाती है।

