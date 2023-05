Kalki Koechlin On Sleep Deprivation : बेटी के जन्म के बाद ठीक से सो नहीं पायी हैं कलकी कोचलिन, कहा नींद की कमी से हुआ है दिमाग और शरीर पर असर

कलकी इन दिनों अपनी बेटी की देखभाल में ही ज़्यादातर समय लगा रही हैं और इस दौरान नींद पूरी ना कर पाने से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में कलकी ने इंस्टाग्राम पर लिखा।

Kalki Koechlin On Sleep Deprivation After Childbirth: 8 घंटे की गहरी नींद मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करती है। इसी तरह यह थकान, स्ट्रेस और सुस्ती को भी दूर भगाती है। लेकिन, कई लोगों के लिए 8 घंटे की नींद सो पाना संभव नहीं हो पाता। अलग-अलग कारणों जैसे किसी पुरानी बीमारी, बढ़ती उम्र और स्लीपिंग डिसॉर्डर जैसे कई कारणों से लोगों के लिए सूकूनभरी नींद सो पाना संभव नहीं हो पाता। नींद की कमी का असर उनकी सेहत पर पड़ता है और लोग धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स से घिर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल होता है उन महिलाओं को जिनके पास बहुत छोटे बच्चे हों। बच्चे की देखभाल करने के लिए न्यू मदर्स को रात में बार-बार उठना पड़ता है और दिन में भी उनके लिए सो पाना संभव नहीं होता और परिणामस्वरूप ये महिलाएं तनाव और थकान से घिर जाती हैं। (Kalki Kochlin On Sleep Deprivation Post-Pregnancy In Hindi)

बॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर कलकी कोचलिन (Kalki Koechlin) के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है जिसके बारे में उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा। बता दें कि कलकी ने फरवरी 2020 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। कलकी की बेटी का नाम सैफ्फो ( Sappho) रखा गया है। कलकी इन दिनों अपनी बेटी की देखभाल में ही ज़्यादातर समय लगा रही हैं और इस दौरान नींद पूरी ना कर पाने से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में कलकी ने इंस्टाग्राम पर लिखा।

View this post on Instagram A post shared by Kalki (@kalkikanmani)

नींद की कमी की समस्या को समझ सकती है मां बनने वाली हर औरत

कलकी ने अपनी इस पोस्ट में लिखा , नींद की कमी सचमुच एक बड़ी समस्या है। यह मन और शरीर पर असर करती है और यही वजह है कि दुनियाभर में जो लोग नींद की कमी की समस्या से गुज़र रहे हैं उनके लिए यह एक बड़ी तकलीफदेह समस्या है। न्यू मदर्स भी इन्हीं समस्याओं से गुज़रती हैं और वे इसकी तकलीफ को समझ सकती हैं। अपनी इस पोस्ट के साथ कलकी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें अपनी प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के दौरान उनके स्लीपिंग पैटर्न में आए बदलाव और उनकी नींद न पूरी कर पाने की समस्या की झलक मिलती है।

View this post on Instagram A post shared by Kalki (@kalkikanmani)

न्यू मदर्स इस तरह कर सकती हैं इस स्थिति का सामना

एक्सपर्ट्स के अनुसार, प्रेगनेंसी में जहां अधिक आराम की ज़रूरत है वहीं बच्चे के जन्म के बाद भी महिलाओं को 6-8 घंटें की नींद ज़रूरी है। चूंकि बच्चे की देखभाल के साथ महिलाओं के लिए लगातार 6 या 8 घंटे सो पाना संभव नहीं हो पाता ऐसे में पोस्टपार्टम स्लीप डेप्रिवेशन या नींद की कमी की समस्या से राहत पाने के लिए इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं।

बच्चे के अनुसार बनाएं स्लीपिंग पैटर्न

नींद पूरी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब बच्चा सो रहा हो तो आप भी सो जाएं। इस तरह बच्चे के स्लीपिंग पैटर्न के साथ तालमेल बिठाते हुए आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को भी सुधार सकती हैं।

टीवी देखने में ना गंवाए समय

बच्चे के सोने के बाद घर के काम निपटाने या टीवी-मोबाइल देखने में समय ना गंवाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चा जागने के बाद बहुत देर से सोए और आपको आराम करने का मौका ना मिले।

दिन में थोड़ी-थोड़ी देर की नैप लें

एक साथ 7-8 घंटे की नींद ना सो पाने की स्थिति में आप दिन में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए सोएं। आप अगर रात में 3-4 घंटों से अधिक समय तक नहीं सो पाती तो दिन में लंच के बाद 1-2 घंटें सो सकती हैं। इसी तरह मालिश और नहलाने के बाद बच्चे सोना पसंद करते हैं आप भी इस समय बच्चे के साथ 1-2 घंटें की नींद ले सकती हैं।

