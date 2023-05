Shah Rukh Khan On Labour Pain: आर्यन खान के जन्म के समय पापा शाहरुख को लगा डर, हो सकती थी गौरी खान की लेबर पेन से मौत !

Gauri Khan Labour Pain: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) ने ज़िंदगी के कई उतार-चढ़ाव साथ देखे हैं। दोनों ने हमेशा एक-दूसरे का साथ दिया और शादी के 2 दशक बीत जाने के बाद भी इनका रिश्ता पहले की ही तरह स्ट्रॉन्ग और खुशहाल है। शाहरुख खान और गौरी खान के 3 बच्चे (Shah Rukh and Gauri Khan kids) हैं और इन तीनों की अच्छी परवरिश में गौरी और शाहरुख ने हर बात का ख्याल रहा है। लेकिन, अपने तीनों बच्चों के जन्म के समय इस कपल को अलग-अलग प्रकार की मुश्किलों को सामना भी करना पड़े, जिसके बारे में गौरी और शाहरुख ने मीडिया के सामने कई बार बात भी की। (Shah Rukh Khan on Gauri Khan Labour Pain In Hindi)

गौरी खान को हुईं प्रेगनेंसी से जुड़ी ये तकलीफें

गौरतलब है कि शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे अबराम (Abram) का जन्म सरोगेसी (Surrogacy) की मदद से हुआ था। वहीं, बड़े बेटे आर्यन (Aryan Khan) को जन्म देते समय भी गौरी खान को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। गौरी की प्रेगनेंसी को याद करते हुए शाहरुख खान ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि प्रेगनेंट गौरी खान की जान बचाना मुश्किल है। दरअसल, गौरी उस समय लेबर पेन (Labour Pain) महसूस कर रहीं थीं। शाहरुख ने कहा कि, गौरी को इतनी अधिक तकलीफ हो रही थी कि ऐसा लगा मानो उसका बचना मुश्किल है।

गौरी को लेबर पेन में देख घबरा गए शाहरुख

55 वर्षीय अभिनेता ने बताया कि अपनी पत्नी को लेबर पेन में देखकर उन्होंने क्या अनुभव किया। शाहरुख ने कहा कि, मैं अपने मां-बाप को हॉस्पिटल में देख चुका हूं और वहीं पर उन दोनों की मृत्यु भी देखी है। मैं हॉस्पिटल जाने की बात से ही डर जाता हूं। जब गौरी को मैंने अस्पताल में देखा तब वह बहुत तकलीफ में थी। गौरी दर्द की वजह से बार-बार बेहोश हो रही थी। उसका सी-सेक्शन किया गया और मैं उस वक़्त गौरी के साथ था। मुझे लगा कि वह बच नहीं सकेगी। मुझे केवल उसकी तकलीफ और दर्द दिखायी दे रहा था और बच्चे के बारे में मैं मानों सब भूल ही गया था।

