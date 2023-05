Neha Dhupia Second Baby: नेहा धूपिया और अंगद बेदी बने दूसरी बार मम्मी-पापा, नेहा ने दिया बेटे को जन्म

मंगलवार को नेहा धूपिया के पति और बॉलीवुड अभिनेता अंगद बेदी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस बारे में लिखा और अपने फैंस को अपने दूसरे बेटे के आने की गुड न्यूज़ शेयर की। ( Neha Dhupia gave birth to a baby body )

Neha Dhupia Second Baby: बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी होस्ट नेहा धूपिया के घर नन्हा मेहमान आया है। नेहा धूपिया और अभिनेता अंगद बेदी दूसरी बार माता-पिता बने हैं। नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया है। मंगलवार को नेहा धूपिया के पति और बॉलीवुड अभिनेता अंगद बेदी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस बारे में लिखा और अपने फैंस को अपने दूसरे बेटे के आने की गुड न्यूज़ शेयर की। ( Neha Dhupia gave birth to a baby body in hindi)

नेहा-अंगद के घर आया 'बेदी बॉय'

इस फोटो पोस्ट में अंगद बेदी और नेहा धूपिया की तस्वीर है जिसमें नेहा प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज में दिख रही हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन में अंगद बेदी (Angad Bedi) ने लिखा कि, ' ईश्वर के आशीर्वाद से हमारे बेटे का आज जन्म हुआ है। नेहा और बच्चा पूरी तरह ठीक हैं। बच्चे की दीदी मेहर 'बेबी' का नाम रखने के लिए बहुत उत्साहित है। वाहेगुरु की मेहर बनी रहे।'

अंगद ने कहा पत्नी नेहा को शुक्रिया

इस पोस्ट सबसे खास बात यह भी है कि इसमें अंगद ने अपनी पत्नी नेहा धूपिया को थैंक यू भी कहा है। अंगद ने तस्वीरे के साथ लिए- 'इस मुश्किल दौर में योद्धा की तरह डटे रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो अब हम चारों (नेहा, अंगद, मेहर और बेबी) मिलकर इस सफर को और यादगार बनाते हैं।'

बता दें कि नेहा धूपिया और अंगद बेदी की एक 3 साल की बेटी मेहर भी है। मई 2018 में इन दोनों ने शादी की थी। हाल ही में हिना खान के साथ अपने वीडियो सॉन्ग के लिए चर्चा में आए अंगद बेदी और मेहर ने प्रेगनेंसी में कोविड संक्रमित होने वाली नेहा का बखूबी साथ दिया था। वहीं नेहा ने भी अपने मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह प्रेगनेंसी के पहले ट्राईमेस्टर में कोविड संक्रमित होने के बाद उन्हें और उनके परिवार को काफी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ीं।

