40+ के बाद कंसीव करने पर किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 13, 2026 2:15 PM IST
Medically Verified By: Dr. Sapna Raina
Late age pregnancy tips : 40 की उम्र के बाद मां बनना कई लोगों को नामुमकिन सा लगता है, लेकिन आज के समय में कुछ भी संभव है। करियर, आर्थिक जिम्मेदारियां, व्यक्तिगत पसंद और दूसरी शादी जैसी कई वजहों से कुछ महिलाएं देर से परिवार शुरू करने का फैसला ले रही हैं। अच्छी बात यह है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और प्रेग्नेंसी केयर में लगातार हो रहे प्रोसेस ने लेट प्रेग्नेंसी को पहले की तुलना में काफी सुरक्षित बना दिया है। हालांकि, 40 के बाद कंसीव करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है।
बेंगलुरु स्थित नारायणा हेल्थ सिटी की सीनियर कंसल्टेंट, क्लिनिकल लीड, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्सेटिक डॉ. सपना रैना का कहना है कि सही जानकारी और तैयारी इस उम्र में हेल्दी प्रेग्नेंसी की सबसे बड़ी कुंजी होती है। इसलिए 40 के बाद अगर आप प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे हैं, तो कुछ बातों पर जरूर ध्यान दें। आइए जानते हैं-
महिलाओं की प्रजनन क्षमता उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। 35 के बाद यह गिरावट तेजी से बढ़ती है और 40 की उम्र पार करने के बाद ओव्यूलेशन और अंडों की गुणवत्ता दोनों प्रभावित होने लगते हैं।
डॉक्टरों का कहना है कि नियमित पीरियड्स आने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि महिला पूरी तरह फर्टाइल है। कई बार ओव्यूलेशन तो होता है, लेकिन अंडों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे गर्भधारण में दिक्कत आ सकती है।
इसी वजह से प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ चेकअप कराने की सलाह दी जाती है। इसमें हार्मोन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और ओवेरियन रिजर्व की जांच की जाती है। पुरुषों की फर्टिलिटी भी उम्र के साथ प्रभावित हो सकती है, इसलिए पार्टनर की जांच भी जरूरी मानी जाती है।
40 के बाद प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इस उम्र में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायरायड और मोटापे जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जो मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर प्रीकॉन्सेप्शन हेल्थ चेकअप की सलाह देते हैं। इसमें ब्लड टेस्ट, हार्ट जांच और पुरानी बीमारियों की स्क्रीनिंग शामिल होती है। अगर पहले से कोई बीमारी है, तो उसे नियंत्रित करना जरूरी होता है।
डॉक्टर का कहना है कि इस उम्र में महिलाओं को अपनी डाइट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फोलिक एसिड से भरपूर आहार लेना जरूरी है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट गर्भधारण से पहले शुरू करने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा कम हो सकता है।
इसके अलावा कोशिश करें कि प्रेग्नेंसी के समय पर्याप्त पानी पिएं, नियमित हल्की एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल में रखें, अच्छी नींद लें और तनाव कम करें। लगातार तनाव हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है और फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकता है।
डॉक्टर का कहन है कि स्मोकिंग, ज्यादा शराब और शारीरिक गतिविधि की कमी प्रेग्नेंसी में जटिलताओं का खतरा बढ़ा सकती है। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है। छोटी-छोटी अच्छी आदतें भी शरीर पर बड़ा सकारात्मक असर डाल सकती हैं।
इस उम्र में प्रेग्नेंसी को हाई-रिस्क माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रीक्लेम्पसिया, समय से पहले डिलीवरी और सी-सेक्शन की जरूरत इत्यादि का खतरा रहता है। इसी वजह से नियमित एंटीनटल चेकअप और अल्ट्रासाउंड बेहद जरूरी हो जाते हैं। डॉक्टर अक्सर जेनेटिक डिसऑर्डर की जांच के लिए अतिरिक्त टेस्ट भी करवाने की सलाह देते हैं।
हालांकि, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी का मतलब यह नहीं है कि मां और बच्चा स्वस्थ नहीं रह सकते। सही मेडिकल केयर और नियमित निगरानी से महिलाएं स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं।
40 के बाद मां बनने की सोच कई महिलाओं में चिंता और तनाव भी पैदा कर सकती है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, प्रेग्नेंसी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती उम्र में पेरेंटिंग को लेकर डर होना सामान्य बात है। ऐसे समय में परिवार का सपोर्ट, पार्टनर का साथ और डॉक्टर से खुलकर बातचीत मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना भी फायदेमंद हो सकता है।
Disclaimer : एक्सपर्ट का मानना है कि देर से मां बनने वाली महिलाएं अक्सर ज्यादा परिपक्व, आत्मविश्वासी और आर्थिक रूप से तैयार होती हैं। सही जानकारी, तैयारी और मेडिकल गाइडेंस के साथ 40 के बाद भी स्वस्थ प्रेग्नेंसी संभव है।