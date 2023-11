धूप में टहलें थोड़ी देर

कई स्टडीज में यह बताया गया है कि धूप में टहलने से डिप्रेशन, उदासी और सुस्ती दूर होती है। धूप में टहलने से विटामिन डी मिलता है जो सेरोटोनिन (serotonin) नामक हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन आपको बेहतर और खुश महसूस कराता है। इसीलिए, सर्दियों में सुबह की धूप सेंकना ना भूलें।( benefits of exposure to sunlight) Also Read - सर्दियों में त्वचा की ड्राईनेस खत्म करेंगे ये 8 सुपरफूड्स