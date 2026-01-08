Makeup Ke Baad Skin Care Kaise Kare: कई महिलाएं इस एक समस्या से परेशान रहते हीं कि अक्सर मेकअप के बाद जब वह चेहरा धोती हैं तो उन्हें अपनी स्किन काफी रूखी, खिंची-खिंची और हार्ड महसूस होने लगती है। ऐसे में हमारे मन में पहला ख्याल यही आता है कि कहीं हमारे चेहरे की सारी नमी खो तो नहीं गई! अगर आपके साथ भी लंबे समय से ऐसा हो रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्किन का सेंसिटिव होना, हार्ड क्लींजर का इस्तेमाल, स्किन रगड़ना, अल्कोहल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल या त्वचा पर डेड स्किन को जमा हो जाना आदि। आज के समय में ज्यादातर महिलाएं मेकअप कर रही है, ऐसे में उन्हें ये 5 स्किन केयर टिप्से के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ताकि मेकअप के बाद भी उनकी स्किन हेल्दी और सॉफ्ट नजर आए।