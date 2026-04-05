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राजस्थान में गर्मी को मात देने के लिए पी जाती है राबड़ी, पीने ने शरीर रहता है ठंड़ा; जानें इस ड्रिंक के बारे में

rabdi drink benefits in summer: गर्मियों में राजस्थान में राबड़ी पीना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। राबड़ी शरीर को ठंडा रखने, हाइड्रेट करने और एनर्जी देने का काम करती है।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 5, 2026 2:56 PM IST

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गर्मियों में राजस्थान में राबड़ी क्यों पी जाती है?

राजस्थान देश के सबसे गर्म राज्यों में से एक है। गर्मियों में राजस्थान के कई क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में राजस्थान के लोग गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए और लू से बचाव करने के लिए कई तरह के उपायों को अपनाते हैं। उन्हें उपायों में से एक है राबड़ी (Rajasthani Rabdi Drink)। राबड़ी राजस्थान का एक बेहद लोकप्रिय ड्रिंक है। राबड़ी को मुख्य रूप से बाजरे और छाछ को मिलाकर बनाया जाता है। बाजरे और छाछ का मिश्रण न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडा रखता है, बल्कि गर्मियों में होने वाली बीमारियों से भी बचाव होता है। इन दिनों राजस्थान ही नहीं, बल्कि प्रदूषण के कारण कई राज्यों में भयानक गर्मी पड़ने लगी है, तो ऐसे में राजस्थान की पारंपरिक ड्रिंक राबड़ी सबकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। आज इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं राबड़ी पीने (Garmiyon Mein Rabdi Peene ke Fayde) के फायदों के बारे में।

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लू से बचाव करती है राबड़ी

राजस्थान में गर्म हवाएं (लू) बहुत तेज चलती हैं। राबड़ी शरीर को अंदर से ठंडा रखती है और लू के असर को कम करती है। राबड़ी जिसे बाजरा और छाछ का मिश्रण करके बनाया जाता है। यह शरीर के तापमान को अंदर से संतुलित करती है। इससे गर्मी में होने वाली लू से बचाव होता है। राबड़ी के तत्व शरीर को ठंड़क पहुंचाकर गर्मी में होने वाली बीमारियों का खतरा भी कम करते हैं। Also Read - हमेशा थका हुआ रहता है बच्चा? सामान्य नहीं हो सकता है इस बीमारी का संकेत, जानें इस ठीक करने के उपाय

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शरीर को हाइड्रेट रखती है राबड़ी

राबड़ी में छाछ का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में छाछ पीने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होती है।  इसलिए राबड़ी पीने से शरीर लंबे समय तक हाइड्रेट रहता है।

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पाचन तंत्र को मजबूत होती है

राबड़ी में मौजूद छाछ के प्रोबायोटिक्स और बाजरे का फाइबर मिलकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। इससे गैस, कब्ज और एसिडिटी में राहत मिलती है। गर्मियों में दिन में एक बार राबड़ी का सेवन करने से पाचन तंत्रिका बेहतर बनती है। राबड़ी में मौजूद पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे सर्दी, खांसी और बुखार की परेशानी कम होती है।  Also Read - घुटनों तक लंबी होगी चोटी, नारियल तेल में मिलाकर लगाएं 1 चीज, हफ्तेभर में दिखने लगेगा रिजल्ट

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हड्डियों को मजबूत बनाता है

राबड़ी में छाछ का इस्तेमाल किया जाता है। बाजरे और छाछ का प्रयोग होने से इसमें कैल्शियम, प्रोबायोटिक्स होते हैं। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। गर्मियों में आप भी राबड़ी का सेवन करें, तो इससे जोड़ों में दर्द, हड्डियों की खटखट की आवाज की परेशानी से बच सकते हैं।

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राबड़ी पीने का सही समय और मात्रा

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए आप दिन में 1-2 बार पी सकते हैं। दोपहर के समय राबड़ी पीना सबसे अच्छा होता है। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए।  Also Read - साइटिका की वजह से शरीर के किन हिस्सों में दर्द उठता है?