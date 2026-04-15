गर्मियों में क्यों ज्यादा होते हैं पिंपल्स और एक्ने? डॉ. विनय ने बताई इसकी 5 वजह

garmi main pimple kyu hote hai: गर्मियों का मौसम जहां एक तरफ धूप, पसीना और उमस लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ स्किन से जुड़ी समस्याओं को भी बढ़ा देता है। इनमें सबसे आम समस्या है पिंपल्स और एक्ने। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, वो अक्सर ये महसूस करते हैं कि गर्मियां शुरू होते ही उन्हें पिंपल्स होने लगते हैं। मैं खुद ऐसा कई बार महसूस करती हूं कि जैसे- जैसे वातावरण का तापमान गर्म होता है, वैसे- वैसे मेरे चेहरे पर ज्यादा मुंहासे और पिंपल्स निकलने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि गर्मियां आते ही लोगों के चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में IADVL के अध्यक्ष और सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. विनय सिंह से।