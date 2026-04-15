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गर्मियों में क्यों ज्यादा होते हैं पिंपल्स और एक्ने? डॉ. विनय ने बताई इसकी 5 वजह

Verified Medically Reviewed By: Dr. Vinay Singh

गर्मियों में पिंपल्स और एक्ने बढ़ने की समस्या ज्यादा देखी जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे के प्रमुख कारणों के बारे में-

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 15, 2026 11:15 AM IST

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गर्मियों में पिंपल्स क्यों होते हैं?

garmi main pimple kyu hote hai: गर्मियों का मौसम जहां एक तरफ धूप, पसीना और उमस लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ स्किन से जुड़ी समस्याओं को भी बढ़ा देता है। इनमें सबसे आम समस्या है पिंपल्स और एक्ने। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, वो अक्सर ये महसूस करते हैं कि गर्मियां शुरू होते ही उन्हें पिंपल्स होने लगते हैं। मैं खुद ऐसा कई बार महसूस करती हूं कि जैसे- जैसे वातावरण का तापमान गर्म होता है, वैसे- वैसे मेरे चेहरे पर ज्यादा मुंहासे और पिंपल्स निकलने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि गर्मियां आते ही लोगों के चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में IADVL के अध्यक्ष और सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. विनय सिंह से।

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गर्मियों में पिंपल्स बढ़ने के मुख्य कारण

गर्मियों में ज्यादा पिंपल्स और एक्ने की परेशानी का मुख्य कारण है ज्यादा पसीना आना। जब पसीना स्किन पर जमा होता है, तो यह धूल और गंदगी के साथ मिलकर पोर्स (रोम छिद्र) को बंद कर देता है। बंद पोर्स बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। इसके कारण पिंपल्स की समस्या होती है। जब पिंपल्स का सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता है, तो यह धीरे- धीरे एक्ने का रूप ले लेती है। Also Read - इन 5 कारणों कारणों से नाक से आने लगता है ब्लड, डॉक्टर से जानें बचाव के उपाय

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बैक्टीरिया और इंफेक्शन

गर्मियों में पसीना और गंदगी त्वचा पर बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। चेहरे पर ज्यादा बैक्टीरिया का जमाव भी पिंपल्स और एक्ने का कारण बनता है। डॉ. विनय सिंह का कहना है कि गर्मियों में त्वचा पर Propionibacterium acnes बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। इसके कारण त्वचा पर सूजन वाले पिंपल्स नजर आते हैं। यह कई बार दर्दनाक और गंभीर भी हो सकते हैं।

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गलत खानपान के कारण पिंपल्स

गर्मियों में पहले ही हवा में नमी की कमी होती है और गर्म हवाएं चलती हैं। ऐसे में लोग खुद को संतुष्ट करने के लिए ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूस पीते हैं। इन सभी पैकेज्ड बंद चीजों में पर्याप्त मात्रा में चीनी पाई जाती है। ज्यादा चीनी का सेवन करने से हार्मोनल बदलाव देखे जाते हैं। हार्मोनल बदलावों के कारण पिंपल्स ट्रिगर हो सकते हैं। कई बार ज्यादा ठंडा खाने के कारण भी पिंपल्स और एक्ने की परेशानी हो जाती है। Also Read - गर्मियों में बाल ज्यादा क्यों झड़ते हैं? एक्सपर्ट से जानें कारण और बचाव के उपाय

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तेज धूप और यूवी रेज

गर्मियों में तेज धूप के कारण भी पिंपल्स की परेशानी हो सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि तेज धूप (UV rays) और प्रदूषण स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे स्किन में जलन और सूजन होती है, जिससे एक्ने की समस्या बढ़ सकती है।

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बार-बार चेहरा छूना

गर्मियों में ज्यादा पसीना आना बहुत ही आम समस्या है। ज्यादा पसीना आने पर अक्सर लोग बार- बार चेहरे को पोंछते या छूते हैं। चेहरे को बार- बार छूने से भी पिंपल्स की समस्या हो सकती है। जब आप चेहरे को छूते हैं को इससे हाथों की गंदगी और बैक्टीरिया चेहरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जो पिंपल्स को बढ़ाते हैं। गर्मियों में अगर आपको पसीना ज्यादा आता है, तो इस उसे गंदे हाथों से छूने की बजाय वॉटर वाइप्स और साफ पानी से धोने की कोशिश करें। Also Read - कुछ लोगों का लिवर खराब क्यों और कैसे होता है? 

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गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स

गर्मियों में ज्यादा पसीना आने पर कई बार लोग हैवी क्रीम या ऑयली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में इस तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से चेहरे के पोर्स बंद हो जाते हैं। इससे पिंपल्स और एक्ने की परेशानी ज्यादा होने लगती है। आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्हें गर्मियों में ज्यादा पसीना आता है, तो थोड़ा सा सावधान होने की कोशिश करें। पिंपल्स से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। घर से बाहर जाते समय सही मात्रा में सनस्क्रीन लगाएं। 