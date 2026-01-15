कौन सा फल किस बीमारी में फायदेमंद होता है?
डॉक्टर राणा बताते हैं कि शरीर की अलग-अलग समस्या के लिए सही फल का सेवन करके उसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कब्ज के लिए पपीता, अमरूद, किशमिश, अंजीर, आम और केला खाएं, दस्त के लिए आंवला, आड़ू और बेल, उल्टी के लिए अनार, फालसा, पुदीना और इलायची खाएं। अगर शरीर में खून की कमी हो गई है तो इसके लिए खजूर, अनार, अंगूर और किशमिश खाएं। हालांकि खान-पान के इतने फायदे हैं, लेकिन हर चीज हर किसी के लिए सही नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं कि यूनानी में इसे इंसान के 'मिजाज' (temperament) के हिसाब से देखा जाता है। उदाहरण के लिए, ठंडे मिजाज वाले व्यक्ति को सर्दियों में ठंडी तासीर वाले फल जैसे अनार या अनानास खाने से सर्दी-खांसी हो सकती है, जबकि गर्म मिजाज वालों को इनसे कोई दिक्कत नहीं होती।