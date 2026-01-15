सामान्य तौर पर कुछ खास फायदों के लिए ये चीजें ली जा सकती हैं। जैसे- इम्युनिटी के लिए आंवला, कलौंजी, हल्दी (करक्यूमिन), मेथी और शहद। मेटाबॉलिज्म के लिए पपीता, जायफल, काली मिर्च, जीरा और अजवाइन। शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेथी, आड़ू और आंवला खाएं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अनार, खीरा और सिरका और गठिया यानी कि अर्थराइटिस के उपचार के लिए सहजन (ड्रमस्टिक), मखाने, बादाम, कोलाजन और तिल का सेवन करें। अगर हम खाने-पीने के इन नियमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें, तो हम अपनी सेहत सुधार सकते हैं, बीमारियों से होने वाली परेशानी (DALY) कम कर सकते हैं और इलाज पर होने वाले भारी खर्च को भी बचा सकते हैं। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - क्या बालों में रोज तेल लगाना चाहिए? जानें कब तेल लगाने से हो सकता है नुकसान