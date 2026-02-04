Select Language

हड्डियों के लिए जरूरी हैं ये 5 विटामिन्स, इस तरह से करें डाइट में शामिल, जोड़ों का दर्द नहीं करेगा परेशान

Vitamins for Bones: हड्डियों और जोड़ों में दर्द एक आम समस्या बन गई है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अपनी डाइट में इन विटामिन्स को जरूर शामिल करें।

Written by Anju Rawat | Updated : February 4, 2026 12:57 PM IST

हड्डियों के लिए जरूरी विटामिन्स

Vitamins for Bones: जोड़ों और हड्डियों में दर्द एक आम समस्या है। पहले बुजुर्गों में यह समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन अब युवा भी जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हैं। वैसे तो कभी-कभार जोड़ों या हड्डियों में दर्द आम हो सकता है। लेकिन, अगर अक्सर ही जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है तो इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार जोड़ों में दर्द किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, तो कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आपको भी अक्सर ही जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है तो एक बार विटामिन्स की जांच जरूर कराएं। हड्डियों में दर्द होने पर आपको इन 5 विटामिन्स को जरूर शामिल करना चाहिए। इनसे हड्डियों को मजबूती मिलेगी, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में आराम भी मिलेगा। आइए, एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड हेड-ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यूनिट 1 के डॉ. दीपक कुमार मिश्रा से जानते हैं हड्डियों के लिए कौन-कौन से विटामिन्स जरूरी होते हैं।

1. विटामिन D

हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। यह कैल्शियम के अवशोषण में अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी होती है, तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इससे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो सकता है। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन डी जरूर शामिल करें। धूप, विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स होता है। इसके अलावा, फोर्टिफाइड दूध, दही, फैटी फिस और अंडे की जर्दी में भी विटामिन डी पाया जाता है। आप रोज सुबह आधे घंटे की धूप जरूर लें। इससे आपको पर्याप्त विटामिन डी मिलेगा और हड्डियां भी मजबूत बनी रहेंगी।

2. विटामिन C

हड्डियों के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है। यह हड्डियों और जोड़ों को भी मजबूती प्रदान करता है। विटामिन सी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, जो सूजन को कम करने और शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है। विटामिन सी के लिए आप अपनी डाइट में आंवला, संतरा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, हरी सब्जियां और नींबू आदि शामिल कर सकते हैं।

4. विटामिन B12

विटामिन बी12 सिर्फ नसों के लिए नहीं, हड्डियों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। यह हड्डियों की कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। शरीर में विटामिन बी12 की कमी से थकान, झनझनाहट और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में पनीर, अंडा, दूध, दही और फोर्टिफाइड अनाज जरूर शामिल करें।

3. विटामिन K

हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए विटामिन के भी बहुत जरूरी होता है। विटामिन के, हड्डियों में कैल्शियम को सही जगह जमा करने में मदद करता है। शरीर में विटामिन के की कमी से हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। ब्रोकली, पत्तागोभी, सरसों के साग, हरी पत्तेदार सब्जियों और पालक में विटामिन के अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।

5. विटामिन A

विटामिन ए हड्डियों के विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। यह हड्डियों और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए आप गाजर, कद्दू, पपीता, हरी सब्जियां और शकरकंद आदि का सेवन कर सकते हैं।