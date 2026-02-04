हड्डियों के लिए जरूरी हैं ये 5 विटामिन्स, इस तरह से करें डाइट में शामिल, जोड़ों का दर्द नहीं करेगा परेशान

Vitamins for Bones: जोड़ों और हड्डियों में दर्द एक आम समस्या है। पहले बुजुर्गों में यह समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन अब युवा भी जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हैं। वैसे तो कभी-कभार जोड़ों या हड्डियों में दर्द आम हो सकता है। लेकिन, अगर अक्सर ही जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है तो इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार जोड़ों में दर्द किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, तो कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आपको भी अक्सर ही जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है तो एक बार विटामिन्स की जांच जरूर कराएं। हड्डियों में दर्द होने पर आपको इन 5 विटामिन्स को जरूर शामिल करना चाहिए। इनसे हड्डियों को मजबूती मिलेगी, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में आराम भी मिलेगा। आइए, एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड हेड-ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यूनिट 1 के डॉ. दीपक कुमार मिश्रा से जानते हैं हड्डियों के लिए कौन-कौन से विटामिन्स जरूरी होते हैं।