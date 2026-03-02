Which dal is Best for uric acid: यूरिक एसिड का ज्यादा होना एक आम समस्या बनता जा रहा है, जिसकी वजह से गाउट, जोड़ों में दर्द और किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है। यूरिक एसिड इंसान के मेटाबॉलिज्म का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। हालांकि, जब यह पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और शरीर में इकट्ठा होने लगता है, जिससे कई तरह की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए ऐसे खाने से बचना चाहिए, जिसमें प्यूरीन ज़्यादा हो, ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं जो टूटकर यूरिक एसिड बनाते हैं, खासकर तब जब यूरिक एसिड का लेवल पहले से ही ज़्यादा हो। इसी वजह से, बहुत से लोग रिस्क कम करने के लिए दाल खाना पूरी तरह से बंद कर देते हैं।