क्या यूरिक एसिड में सभी दालें छोड़ना है सही? जानिए Uric Acid में कौन सी दाल खाएं

Is Moong dal good for uric acid patients : यूरिक एसिड में दाल खाने से कई लोग परहेज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अगर सही तरीके से और सही समय पर दाल खाते हैं, तो यह आपके यूरिक एसिड लेवल को नहीं बढ़ाता है। आइए जानते हैं इस बारे में-

Written by Kishori Mishra | Published : March 2, 2026 4:20 PM IST

यूरिक एसिड में कौन सी दाल खाएं?

Which dal is Best for uric acid: यूरिक एसिड का ज्यादा होना एक आम समस्या बनता जा रहा है, जिसकी वजह से गाउट, जोड़ों में दर्द और किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है। यूरिक एसिड इंसान के मेटाबॉलिज्म का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। हालांकि, जब यह पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और शरीर में इकट्ठा होने लगता है, जिससे कई तरह की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए ऐसे खाने से बचना चाहिए, जिसमें प्यूरीन ज़्यादा हो, ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं जो टूटकर यूरिक एसिड बनाते हैं, खासकर तब जब यूरिक एसिड का लेवल पहले से ही ज़्यादा हो। इसी वजह से, बहुत से लोग रिस्क कम करने के लिए दाल खाना पूरी तरह से बंद कर देते हैं।

सारी दाल खाना छोड़ना नहीं है जरूरी

डायटीशियन्स की मानें, तो यूरिक एसिड की समस्या से राहत पाने के लिए सारी दाल खाना छोड़ना जरूरी नहीं है। इससे राहत पाने के लिए सिर्फ हमें सही दाल चुननी हैऔर उसकी सही मात्रा का ध्यान रखना है। इसके अलावा, लोगों को अपने यूरिक एसिड लेवल को जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर यह बहुत ज़्यादा है, तो जो दूसरों के लिए काम करता है, वह आपके लिए काम नहीं कर सकता है। अगर आपका लेवल 8 (mg/dL) से ज़्यादा है, तो आपको मीडियम प्यूरीन वाले खाने से भी बचना पड़ सकता है और सिर्फ कम प्यूरीन वाले ऑप्शन ही चुनने होंगे।

यूरिक एसिड में बेस्ट है पीली मूंग दाल

पीली मूंग दाल रोजाना भी खाई जा सकती है, क्योंकि यह पचने में भी काफी आसान होती है, साथ ही काफी हल्की भी होती है। इसमें प्यूरीन की मात्रा की बात करें, तो इसमें सिर्फ 25 से 35 एमजी ही होता है।

हफ्ते में 2 से 3 बार खा सकते हैं ये दालें

मसूर दाल, अरहर दाल, और हरी छिलके वाली मूंग दाल आप हफ़्ते में 2 से 3 बार खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें कम से कम छह से आठ घंटे के लिए भिगो दें। क्योंकि इनमें प्यूरीन की मात्रा 35-50 mg होती है।

10 से 15 दिनों में 1 बार खा सकते हैं ये दाल

अगर आप छोले, राजमा या फिर काले चने के खाने के शौकीन हैं, तो आप इन्हें 10 से 15 दिनों में एक बार खा सकते हैं। दरअसल, इनमें मीडियम से ज़्यादा प्यूरीन की मात्रा होती है, जो 75-90 mg होती है।

सोयाबीन और सोया चंक्स को भूलकर भी न खाएं

अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है या इसका लेवल ज्यादा है, तो आप सोयाबीन या सोया चंक्स के सेवन से पूरी तरह से बचें, क्योंकि इनमें प्यूरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें प्यूरीन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जो 120 से 140 mg तक होती है।