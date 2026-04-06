तलवों की मालिश किस तेल से करनी चाहिए और क्यों?

तलवों की मालिश के​ लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है?









तलवों की मालिश को हमेशा से खास माना गया है। आयुर्वेद में भी चाहे अभियंगम हो या कोई दूसरी मसाज, तलवों की मालिश को हमेशा से प्राथमिकता दी जाती है। मसाज सिर्फ एक हीलिंग तकनीक ही नहीं बल्कि हजारों सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। हड्डियों की मजबूती, नींद में सुधार, पेट की समस्याएं दूर होना, सही भूख लगने के साथ साथ मसाज नर्वस सिस्टम को भी बूस्ट करती है। क्योंकि हर तेल की अपनी खास प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए जरूरी है कि सही तेल का इस्तेमाल किया जाए ताकि मसाज का असर दोगुना हो जाए। बिल्कुल आसान भाषा में 6 ऐसे तेलों के बारे में जानते हैं जो तलवों की मसाज के लिए एकदम बेस्ट होते हैं।