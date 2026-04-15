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बच्चों के बालों में घना बनाने के लिए कौन सा तेल लगाएं? एक्सपर्ट ने शेयर की 5 तेलों की लिस्ट

Verified Medically Reviewed By: Dr. Vinay Singh

बढ़ते बच्चों के खानपान जितना ही बालों का ध्यान रखना भी जरूरी है। बालों की देखभाल शुरू होती है सही तेल से। आइए जानते हैं बच्चों के बालों में घना बनाने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 15, 2026 10:00 AM IST

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बच्चों के बालों को घना बनाने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए?

oils to promote hair growth in kids: उम्र के हिसाब से बच्चों के शरीर की लंबाई और वजन का बढ़ना जितना जरूरी होता है। उतना ही जरूरी होता है बालों की लंबाई क बढ़ना। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे के बाल घने, मजबूत और चमकदार हों। लेकिन आजकल बदलती जीवनशैली, खानपान की कमी और प्रदूषण के कारण बच्चों के बाल कमजोर, पतले और जल्दी झड़ने लगते हैं। ऐसे में बढ़ते बच्चों के बालों के लिए सही तेल का चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सही तेल स्कैल्प को पोषण देने का काम करते हैं। जब स्कैल्प को पोषण मिलता है बाल लंबे, घने और मजबूत बनते हैं। बच्चों के बालों को घना बनाने में कौन सा तेल सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉ. विनय सिंह।

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नारियल तेल (Coconut Oil)

डॉ. विनय सिंह का कहना है कि बच्चों के बालों को लंबा और घना बनाने के लिए सबसे फायदेमंद होता है नारियल का तेल। नारियल तेल में विटामिन E और फैटी एसिड होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। यह तेल बालों को प्राकृतिक नमी प्रदान करता है। साथ ही, नारियल का तेल स्कैल्प को ठंडक देता है और रूसी से बचाता है। सप्ताह में 2 से 3 बार बालों में नारियल का तेल लगाने से बालों का पतला पन खत्म हो जाता है और वह धीरे- धीरे घने होने लगते हैं। बच्चों के बालों में हमेशा हल्का गुनगुना करके ही नारियल तेल लगाएं। Also Read - कुछ लोगों का लिवर खराब क्यों और कैसे होता है? 

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सरसों का तेल (Mustard Oil)

पुराने दौर में जब विभिन्न प्रकार के मॉर्डन तेल नहीं हुआ करते थे, तब दादी- नानी बच्चों के बालों में सरसों का तेल ही लगाती थी। सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह तेल स्कैल्प को पोषण देकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इससे बालों की जड़े मजबूत बनती है। एक्सपर्ट का कहना है कि बच्चों के बालों में सरसों का तेल लगाने से बाल घने बनते हैं। बच्चों के बालों में सप्ताह में 2 बार सरसों का तेल लगाने से बालों को फायदा मिलता है।

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बादाम का तेल (Almond Oil)

बादाम का तेल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बच्चों के बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। बादाम के तेल में विटामिन A, B और E जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। यह तेल स्कैल्प को पोषण देकर मजबूत और मुलायम बनाने का काम करता है। बादाम का तेल बाल टूटने और झड़ने की समस्या को कम करता है। बच्चों के बालों में रात को सोने से पहले बादाम के तेल से हल्की मसाज करें। बादाम का तेल लगाने की अगली सुबह माइल्ड शैंपू से बालों को साफ करें। Also Read - Uric Acid बढ़ने पर शरीर के कौन-कौन से अंग प्रभावित होते हैं? डॉक्टर से जानें

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जैतून का तेल (Olive Oil)

जैतून का तेल भी बच्चों के बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर अगर बाल रूखे और बेजान हों। जैतून का तेल बच्चों के बालों की स्कैल्प को गहराई से पोषण देता है। इस तेल का इस्तेमाल करने से बच्चों के बालों में प्राकृतिक चमक आती है। सप्ताह में 2 से 3 बार जैतून के तेल से स्कैल्प की मालिश करने से बाल मजबूत और घने बनते हैं। ध्यान रहे कि बच्चों के बालों में जैतून का तेल लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें।

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आंवला तेल (Amla Oil)

आंवला बालों के लिए प्राकृतिक टॉनिक माना जाता है। बच्चों के बालों को लंबा और घना बनाने के लिए आंवले का तेल लगाना बहुत फायदेमंद होता है। आंवले के तेल का विटामिन सी बालों को घना और काला बनाने में मदद करता है। बढ़ते बच्चों के बालों में आंवले का तेल लगाने से हेयर ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। इससे बाल घने नजर आते हैं। बच्चों के बालों में आंवले का तेल लगाने से पहले उसे हल्का गुनगुना जरूर कर लें। Also Read - Exclusive: UP का पहला Heart Transplant, डॉक्टर ने बताई चैलेंज और नई उम्मीद के बीच की कहानी