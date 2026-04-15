चेहरे पर जमा गंदगी या फिर मेकअप को साफ करने के लिए अक्सर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी का इस्तेमाल करना कुछ हद तक स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है। उनके लिए मेकअप रिमूव करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना सही नहीं होता है। इससे स्किन और अधिक ड्राई होने लगती है। इसलिए अगर आपकी त्वचा काफी ड्राई है, तो आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे कुछ खास तेल के बारे में बताएंगे, जो चेहरे पर मौजूद गंदगी को साफ कर सकता है। साथ ही इससे पिंपल्स और एक्ने की परेशानियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं-