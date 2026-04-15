Select Language

गर्मियों में चेहरे पर कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए?

गर्मियों में मेकअप प्रोडक्ट्स का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए। इस मौसम में कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने से मुंहासों की समस्या हो सकती है।

Written by Anju Rawat | Published : April 15, 2026 11:43 AM IST

1/6

गर्मियों में नहीं लगाने चाहिए ये मेकअप प्रोडक्ट्स

वैसे तो ज्यादातर लोग गर्मियों में मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन, कुछ महिलाओं को गर्मी के मौसम में भी मेकअप का इस्तेमाल करना पड़ता है। खासकर, टीवी चैनल, इवेंट मेनैजमेंट और किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली महिलाएं मेकअप का यूज जरूर करती हैं। कई बार गर्मी में मेकअप करने के बाद चेहरा केकी नजर आता है या पसीने की वजह से सारा मेकअप बह जाता है। ऐसे में वॉटर प्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज करने की सलाह दी जाती है। लेकिन, आपको इस मौसम में कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पोर्स बंद कर सकते हैं और मुंहासे निकल सकते हैं।

2/6

1. हैवी फाउंडेशन

अगर आप मेकअप की शौकीन हैं या ऑफिस जाते समय मेकअप करती हैं, तो गर्मियों में भूलकर भी हैवी फाउंडेशन का यूज न करें। पसीने और उमस की वजह से हैवी फाउंडेशन पैची हो सकता है। यह स्किन पोर्स बंद कर सकता है और मुंहासे निकल सकते हैं। हैवी फाउंडेशन लगाने से नेचुरल लुक नहीं मिलता है, यह ऑक्सीडाइज होकर स्किन को डार्क कर सकता है। इसलिए अपने चेहरे पर गर्मियों में भूलकर भी हैवी फाउंडेशन न लगाएं।  Also Read - फाउंडेशन, बीबी और सीसी क्रीम? क्या इस्तेमाल करनी चाहिए?

3/6

2. ऑयल ब्रेस्ड क्रीम

गर्मियों में ऑयली ब्रेस्ड क्रीम लगाने से भी बचना चाहिए। दरअसल, गर्मियों में स्किन चिपचिपी हो जाती है। अगर आप ऑयल बेस्ड क्रीम लगाएंगे तो इससे चेहरा काफी ऑयली नजर आ सकता है। ऑयल ब्रेस्ड क्रीम, पोर्स को बंद कर सकती हैं और इससे पसीना-तेल बाहर नहीं निकल पाते हैं। इससे चेहरे पर फोड़े-फुंसियां और मुंहासे हो सकते हैं। गर्मियों में भी स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए आप जेल या क्रीम बेस्ड मॉइश्चराइजर का चुनाव कर सकते हैं।

4/6

3. पाउडर ब्लश

कई लोग पाउडर ब्लड का यूज करते हैं। लेकिन, गर्मियों में पाउडर ब्लश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्मी में पसीने की वजह से पाउडर ब्लश त्वचा पर जम जाता है। इसकी वजह से पैची या धब्बेदार लुक मिल सकता है। पाउडर ब्लड लगाने से फेस केकी लग सकता है। यह स्किन पोर्स को भी बंद कर सकता है और एक्ने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप ब्लश लगाना चाहते हैं, तो क्रीम ब्लश लगा सकते हैं। Also Read - गंदे मेकअप ब्रश से खराब हो सकती है आपकी स्किन, इन तरीकों से करें साफ

5/6

4. शाइनी प्रोडक्‍ट्स यूज न करें

गर्मियों में शाइनी प्रोडक्ट्स का भी यूज नहीं करना चाहिए। शाइनी प्रोडक्ट्स स्किन को चिपचिपा और पसीने वाली दिखा सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स पसीने के साथ आसानी से मिल जाते हैं और पोर्स को बंद कर देते हैं। शाइनी प्रोडक्ट्स लगाने से कील-मुंहासों, चिपचिपाहट और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। शाइनी मेकअप या ऑयल-बेस्ड क्रीम त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

6/6

गर्मियों के लिए मेकअप टिप्स

गर्मियों में आपको स्किन को टैनिंग और सनबर्न से बचाने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हर 2 घंटे में सनस्क्रीन का यूज करें। मेकअप को लॉन्ग-लास्टिंग बनाने के लिए ऑयल फ्री प्राइमर का यूज करें। साथ ही, मेकअप को सेट जरूर करें। हैवी मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें। गर्मियों में कम से कम मेकअप का यूज करना चाहिए। Also Read - Simple Makeup Tips: लंबे समय तक जवान दिखने के लिए 7 जरूरी Makeup टिप्स