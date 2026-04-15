गर्मियों में चेहरे पर कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए?

वैसे तो ज्यादातर लोग गर्मियों में मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन, कुछ महिलाओं को गर्मी के मौसम में भी मेकअप का इस्तेमाल करना पड़ता है। खासकर, टीवी चैनल, इवेंट मेनैजमेंट और किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली महिलाएं मेकअप का यूज जरूर करती हैं। कई बार गर्मी में मेकअप करने के बाद चेहरा केकी नजर आता है या पसीने की वजह से सारा मेकअप बह जाता है। ऐसे में वॉटर प्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज करने की सलाह दी जाती है। लेकिन, आपको इस मौसम में कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पोर्स बंद कर सकते हैं और मुंहासे निकल सकते हैं।