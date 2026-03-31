हीटवेव का असर कम कैसे करें?









हल्की बारिश से ठंड और फिर अचानक ही तेज कड़क धूप आ जा रही है। यह धूप इतनी तेज है कि बरसात की वजह से पैदा हुई हवा की ठंडक को भी खत्म कर दे रही है। यह भीषण गर्मी और हीट वेव के दौरान शरीर को ठंडा और संतुलित रखना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने नारायण हॉस्पिटल, मैसूर की डायटीशियन अर्पिता अक्कम्मा से बात की। उन्होंने बताया कि चिलचिलाती धूप और लू से बचने के लिए हमारी डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थों का होना अनिवार्य है जो न केवल हाइड्रेशन प्रदान करें, बल्कि पाचन तंत्र को भी सहारा दें। साथ ही गर्मियों में हमारा शरीर अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने में खर्च करता है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है। इसलिए उन्होंने 5 ऐसे फूड्स व ड्रिंक के बारे में बताया जो आपको हीटवेव सहने की क्षमता देंगे और ठंडक का अहसास कराएंगे।